原标题：营造产业转移良好环境

推动产业梯度有序转移，是党中央、国务院作出的重大决策部署。近年来，各地从优化政务服务、增强法治保障、降低制度性交易成本等“软环境”到交通路网、用电用能、产业配套等“硬支撑”，做了不少工作。

培育新动能新优势

产业转移不是简单搬家，而是立足资源禀赋，发挥传统产业优势向新延伸，不断提升产业“含新量”和“含绿量”。

云南发挥自身资源优势，把承接产业转移作为工业结构调整、经济转型发展的主抓手，聚焦高原特色农业、先进制造、绿色能源、新材料、生物医药、数字经济、现代物流等重点领域，着力招引东中部产业链龙头企业。

河南通过强化科技创新引领，加快培育新兴支柱产业。通过支持企业自主创新、产学研合作、引进国内外先进技术等方式，形成一批具有自主知识产权的核心技术和产品，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。通过引进富士康，带动形成智能终端制造产业集群；引进上汽乘用车，助推河南汽车产业迈上新台阶……在量实现增长的基础上，突出质的提升，河南产业转移稳步推进。

地处资源不甚丰富的西北地区，宁夏如何巧借科技“东风”？宁夏回族自治区政协教科卫体委员会经过调研提出深化“科技支宁”东西部合作，围绕产业振兴战略及重大需求，立足宁夏所需、东部所能，发挥政府引导作用，引领“六新六特六优”产业做大做强。

在工业领域，宁夏紧盯东部产业转移，争取国家项目支持，树立合作新标杆。在农业领域，重点围绕良种选育、精深加工、新产品开发等强链补链延链。在服务业领域，重点开展信息化、数字化、智能化关键技术研发和成果转化，催生新模式、新业态、新产品。

打好资源这张牌，还需实现资源的高效利用。

近年来，四川依托制造业的独特优势，积极服务国家产业链供应链安全，高质量对接东部沿海地区产业新布局。

比如，内江经济技术开发区加快布局建设未来显示、新型储能等新兴产业。内江市经济合作局副局长钟勇介绍，2021年以来，内江先后引进20个具有新质生产力属性的项目，协议投资总额超300亿元，主要涉及生物技术、空天经济、先进算力等领域。

射洪大力发展锂电池产业。2023年，射洪锂电产值突破600亿元，已引进锂电产业链上市公司及行业龙头企业10家，拥有锂电相关企业39家、产业项目50个。

切实将资源优势转化为发展优势，要充分发挥政府引领作用。兰州新区经济合作局副局长边建霞表示，政府通过设备改造升级、数字化、智能化支撑等方面的政策宣导，帮助企业抢抓政策机遇，更好拓展市场。

优化布局深化合作

高水平建设全国东西部科技合作引领区，是宁夏借力、借智、借势提升科技创新能力与水平、实现高质量发展的重要抓手。

一方面，宁夏有协同发展的开发区集群，有链条完备的产业集群。全区24个开发区形成了特色鲜明、优势互补、产业配套、集群带动的发展格局，一大批国内外头部企业落地宁夏，在现代煤化工、新型材料、精细化工等方面形成了比较优势。同时，宁夏还有高能级开放合作平台，获批建设内陆开放等3个国家级“试验区”，中阿博览会、世界葡萄酒大会、“西部数谷”算力产业大会等国内国际有影响力的大会，为宁夏高水平对外开放注入了强大动能。

四川各市州依据自身定位，谋求产业布局科学合理，延链补链增强发展聚合力，政府部门则强化问题导向，增强服务意识，让产业转移“接得稳”更“留得住”。

近3年来，遂宁新签约投资1亿元以上工业项目338个、投资总额3031亿元，竣工投产186个，带动全市工业增加值增长26.4%。当地建强园区“搭平台”，新建标准厂房150万平方米，10个工业污水处理厂建成投用、日处理能力提升26%，全市化工园区总规划面积拓展24.7%，累计兑现工业发展激励资金5.31亿元。

提升产业转移承接能力，不仅需要优化产业布局，还要深化对外开放合作。

河南近年来始终将产业转移当成对外开放合作的一张名片。先后举办了两届豫沪产业合作对接活动、两届豫粤产业合作对接活动、两届两岸智能装备制造郑州论坛等系列重大产业合作活动，大大促进了河南与发达地区在产业发展上的互动互补和交流合作。在此过程中，各地还积极谋划和打造了一批各具特色和影响力的新平台，成为河南开展产业合作的“金字招牌”。

同时，河南鼓励企业跨地区、跨行业兼并重组，培育一批具有国际竞争力的大型企业集团，提升产业整体实力；同时通过承接产业转移、引进先进技术和管理经验、拓展国际市场等方式，提升河南产业国际化水平。

全面提升服务效能

承接产业转移，不是一“接”了之，重点要看能否把产业“接得稳、留得住、发展得好”。

兰州新区坚持先“筑巢”再“引凤”，将打造完备的基础配套体系作为承接产业转移的“先手棋”，通过各种途径争取项目、筹集资金，着力加强交通设施、市政配套和公共服务项目建设，为承接产业转移创造良好的基础环境。同时，持续优化行政审批，着力为企业纾困解难。全面实施普惠制、持续性、全方位的产业发展扶持奖励政策，全面推行涉税奖励“不来即享”服务模式，累计拨付企业产业发展扶持及奖励资金50多亿元。

百林科兰州新材料有限公司生产总监贾新明表示，公司选择落户兰州新区，就是看中了当地政府对专精特新企业的扶持政策和便利的交通条件，以及“拎包入驻”的便捷模式。

除了强化基础设施建设外，各地还将优化营商环境作为持续增强经营主体活力与动能的主要举措。

云南通过打造“云南效率”“云南服务”“云南诚信”营商环境新品牌，确保优质项目接得稳、留得住。

贵州开展“贵人服务”行动，通过设立惠企专窗、做好项目代办服务、定期梳理公布惠企政策清单、提升企业开办“一网通办”服务效能等方式，力促企业投资更加便利、融资更加快捷，使得政务服务更加高效、法治保障更加健全。贵州省投资促进局党组书记代兵介绍，贵州已实现政府投资项目审批时限不超过70个工作日，社会投资项目不超过40个工作日，推出“贵州贷款码”官方融资品牌，企业融资需求平均响应时间从10天至15天缩短为3天。

宁夏出台《宁夏回族自治区优化营商环境条例》等一系列政策文件，支持企业发展。形成省市县乡村五级贯通的政务服务体系，全区95.3%的事项实现网上办理，91.3%的事项实现“最多跑一次”，企业开办时间最短压缩到3小时以内。省级政府一体化政务服务能力保持全国第一方阵，居西北地区第一位。

良好的营商环境可以吸引更多的投资促进经济发展。

“不少将产业转移落地内江的企业都接二连三地追加投资，体现出企业对内江营商环境的认可。”内江市经济和信息化局技术进步科科长梁洪源说。（记者 杨开新 赵梅 夏先清 杨子佩 王新伟 刘畅 曹松）

(责编：方经纶、陈键)

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