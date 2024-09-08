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2024全球能源转型大会在京开幕

2024年09月08日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：2024全球能源转型大会在京开幕

2024全球能源转型大会7日在北京昌平区未来科学城开幕。本届大会以“转型发展 绿色未来”为主题，包括一场开幕式和全体大会、九场专题会议、一场大会总结暨未来城能源周开幕式、一场展览展示和多场未来城能源周活动。

生态环境部部长黄润秋在开幕式致辞时表示，2013年至2023年，我国以年均3.2%的能源消费增速支撑了年均6%的经济增长，能耗强度累计下降26.1%，煤炭消费占一次能源消费比重由十年前的67.4%下降到去年的55.3%。我国大力推进可再生能源发展，水电、光伏、风电装机容量稳居世界第一。在加快推动发展方式、绿色低碳转型的同时，我国的环境空气质量实现了显著改善。与2013年相比，2023年全国重点城市PM2.5的浓度下降了54%，重污染天数下降了83%，成为全球空气质量改善速度最快的国家。

在开幕式后举办的全体大会上，各领域学者围绕能源发展与安全、能源绿色低碳转型与碳减排、低碳技术与数字技术，以及能源国际合作等主题作主旨报告。国际国内能源领域专家及企业代表等1000余人线下参会，全球线上参会超过千万人次。

展览展示结合北京能源转型与绿色发展的总体要求，主题聚焦最新的能源绿色转型和数字化技术创新成果，围绕综合智慧能源先进技术和装备、能源安全先进技术和装备、数字电力先进技术和装备、用户侧节能降碳先进技术和装备四个产业链，邀请国内外近30家技术领先和拟签约落地企业进行展览展示，展示内容涵盖能源互联网、太阳能发电、风力发电、先进储能、氢能、绿色甲醇等领域，并在室外打造以新能源摩托艇、智能充换电设备、新能源汽车、新能源飞机为代表的“海陆空”先进能源“盛宴”，全面展示能源新质生产力先进技术成果。

全球能源转型大会作为能源领域在国内外有较大影响力的活动，已连续举办六年。（记者 张翼）

(责编：方经纶、陈键)
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