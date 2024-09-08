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湖北宜昌市夷陵区——

为企业排忧解难添薪续力

2024年09月08日08:44 | 来源：经济日报
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原标题：为企业排忧解难添薪续力

近日，湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇，高铁北站产业园内的湖北聚希科技有限公司一派繁忙景象，一根根HDPE双壁波纹管刚下生产线，就被发往四川、湖南等地。聚希科技公司董事长崔建义介绍，公司由乡镇招商引入，落户在高铁北站产业园。公司在建设和投产期遭遇建筑行业低迷期，有的同行退出市场，这让在管道行业摸爬滚打40余年的崔建义“心里直打鼓”。他没想到，刚进入设备安装阶段，高铁北站产业园服务专班就上门了解产品的用途、性能，着手帮公司找订单拓市场，“本以为园区方面只是说说而已，毕竟寻找新客户不容易”。一个月以后，服务专班工作人员告知找到了意向客户，这让他信心大增。

谈起帮聚希公司找客户，夷陵经济开发区党工委委员罗军说：“先熟悉企业的产品用途、适用场景，接着对全区企业进行摸底，重点聚焦消防管网、老旧小区改造、民生自来水领域，汇集国企、民企等多个经营主体的采购需求清单。清单形成后，瞄准正在对老供水管网进行升级的宜昌民生供水有限责任公司，为达成合作意向进行多次沟通。”

“公司投产后总销售额达4000多万元，其中园区帮忙找来的订单达1300余万元，占总销售额的近三分之一。”崔建义告诉记者，目前9条生产线处于饱和状态，高峰期仍不能满足市场需求，公司准备追加4000万元投资新建二期项目，将公司产能扩大1倍，达到年产量1.5万吨，力争年销售额突破1亿元。

高铁北站产业园服务专班除了做好各种要素保障外，还深入企业进行面对面沟通，了解公司的产品用途，利用夷陵区“夷材夷用”平台大力向外推介园区产品，主动对接、积极洽谈、上门争取。罗军介绍，园区已帮助投产的3家企业撮合订单约2750万元。

今年以来，为赋能实体经济健康发展，夷陵区聚焦产销对接、银企对接，为不同领域企业搭建合作的平台和桥梁，促成了20多家企业产销对接，为105家企业引来金融“活水”，“灌溉”实体经济。

8月中下旬，太平溪镇三峡原红茶业基地的夏茶进入大面积采摘期，大量的鲜叶交易推高了资金需求。三峡原红茶业销售经理谭娣却没有发愁，因为手握500万元的贷款资金。“过去，我们贷款担保是同行相互担保，风险大、担保难。现在金融部门主动上门服务，不仅效率高，利息还比从前低，解了我们的燃眉之急。”谭娣说，每天收购鲜叶两三万斤，茶款都是现结，最高峰一天支出40万元。

“茶叶上市前，区金融服务中心深入一线，梳理有资金需求的茶企，建立企业融资需求白名单，实现批量化授信，支持中小微企业融资。”夷陵区金融服务中心主任黎江华介绍，已为茶产业链经营主体累计发放贷款2.29亿元，茶产业贷款余额达11.95亿元，惠及300多家茶叶企业和农户。

近年来，夷陵区强化“区级领导领衔+服务专员领办”的服务体系，完善“专员在前，部门在后”的协同工作机制，帮企业“出点子”“想法子”“找路子”，为企业排忧解难、添薪续力。今年上半年，全区新签约亿元以上项目103个，新开工（入库）亿元以上项目27个，新签约外贸项目38个、外资项目8个，包括新能源新材料、装备制造、生物医药、现代文旅等产业，涵盖清洁能源、绿色建材、电工电气等多个细分领域。

“营商环境是衡量一座城市软实力的晴雨表。我们要转变传统服务观念和模式，延伸服务的深度与广度，真正把企业家当家人、把企业发展当家业、把企业诉求当家事，让企业敢投敢干，在夷陵投资放心、创业暖心、经营安心。”夷陵区委书记肖鹏飞说。（记者 柳洁 董庆森）

(责编：方经纶、陈键)
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