原标题：沙漠发洪水罕见吗

□ 气温持续偏高，使得塔克拉玛干沙漠腹地周边山脉的高山积雪和冰川迅速融化，加上局部地区降水明显，导致塔里木河发生混合型洪水，水流漫出河道，涌入沙漠，变成一片汪洋，也就是大家看到的沙漠发洪水现象。

□ 沙漠中出现洪水并不罕见。仅2017年至2021年，新疆有记录成灾的暴雨山洪就达20多次。

近日，一则“新疆塔克拉玛干沙漠发洪水”的消息引发关注。

塔克拉玛干沙漠位于新疆维吾尔自治区南部的塔里木盆地中心，是我国最大的沙漠，也是世界第二大流动沙漠。塔里木盆地整体被天山山脉、昆仑山脉、阿尔金山脉3条山脉所包围，盆地周围的塔里木河主要源流叶尔羌河、和田河、阿克苏河等支流都发源于高山有积雪和冰川覆盖的区域。

经有关专业资料证明和相关专家证实，网上热传的沙漠洪水位于塔克拉玛干沙漠腹地的G580沙漠公路洛浦县境内。

新疆维吾尔自治区气象台首席预报员吕新生表示，8月份以来，整个塔里木盆地的气温持续偏高，塔克拉玛干沙漠出现了超过35℃、局地超过40℃的高温天气，使得塔克拉玛干沙漠腹地周边山脉的高山积雪和冰川迅速融化，塔里木河附近支流来水量迅速大量汇聚。

8月19日以来，南疆偏西地区和塔克拉玛干沙漠腹地局部地区出现了比较明显的降水天气，尤其是南疆的西部山区、昆仑山山区降水量比较大，个别气象站点出现了暴雨天气。前期的融雪型洪水加上暴雨导致南疆塔里木河流整个流域发生混合型洪水，8月下旬塔里木河多条支流出现了超警戒流量，水流漫出河道，涌入沙漠，部分区域变成一片汪洋，也就是大家看到的沙漠发洪水现象。

塔克拉玛干沙漠年平均降水量不超过100毫米，而平均蒸发量却高达2500毫米至3400毫米。沙漠的渗透性很强，如何形成洪水？中国科学院新疆生态与地理研究所副所长段伟利介绍，沙漠土壤比较疏松，水分在地表停留时间通常较短，渗透速度非常快。但是，当局部地区降水强度超过沙漠渗透强度，多余的水分就会迅速形成径流。

事实上，沙漠中出现洪水并不罕见。仅2017年至2021年，新疆有记录成灾的暴雨山洪就达20多次。2022年夏季，塔里木河干流及其支流叶尔羌河、阿克苏河、渭干河等21条河流发生了超警戒流量洪水，洪水过程持续了80天，直到9月下旬才结束。

塔里木河水量的增多得益于生态输水工程。统计显示，2000年至2023年，共实施了24次生态输水，曾经干涸的塔里木河尾闾台特玛湖常年维持在适宜湖面面积，下游河道两岸濒临死亡的胡杨林重焕生机，两岸地下水水位明显抬升，由治理前的8米至12米逐步恢复到治理后的2米至4米。今年进入汛期以来，新疆实施塔里木河流域2024年“四源一干”胡杨林引洪补水及向塔里木河下游生态输水，全年计划补水5.1亿立方米。

据悉，在确保安全度汛基础上，新疆发挥水利工程调蓄作用，引洪灌溉、引洪补水、引洪下泄、引洪蓄水，使此次洪水的综合效益最大化，提高水资源利用效率。截至8月初，塔里木河流域共利用洪水资源1.95亿立方米，用于保障农业充分灌溉和灌区周边生态补水。（记者 耿丹丹）

(责编：方经纶、陈键)

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