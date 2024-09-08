原标题：南北极地区气温上升仍在持续

中国气象局近日发布《极地气候变化年报（2023）》。年报介绍，南北极是气候变化的敏感区，中国气象科学研究院利用多种气候资料分析表明，2023年南北极地区表现出持续的气候变化放大器效应，极端事件频发，对当地生态和全球天气造成显著影响。

年报显示，南极地区气温较常年略偏高，整体呈东西区域差异大、极端冷和极端暖事件并存态势。2023年，南极大陆年均气温为零下31.86摄氏度，较常年高0.05摄氏度。南极半岛和西南极地区年均气温持续快速上升，2023年有3个气象站秋季气温创历史第二高、7个站创历史第三高。2023年7月7日极夜期间，南极点气温一日内飙升40摄氏度，由零下74摄氏度增温到零下34摄氏度。东南极则出现冷异常，7月中旬至8月末，南极大部地区连续发生4次极端寒潮。

北极地区增温虽然有所放缓，但仍经历了1979年以来最暖夏天，整体呈“陆暖海冷”分布。年报显示，1979年至2023年，北极增温是同期全球升温速率的3.4倍。2023年北极地区年均气温为零下9.19摄氏度，较常年高0.97摄氏度。按照区域来看，环北冰洋大陆地区特别是加拿大北部、巴伦支海-喀拉海沿岸，2023年偏暖幅度达到2.0摄氏度以上。2023年6月26日，格陵兰冰盖最高点气温达到0.39摄氏度，超过零点，造成冰盖大面积融化。（记者 陈海波 崔兴毅）

(责编：方经纶、陈键)

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