原标题：首批国家公园和国家植物园建设成效显著

国家公园和国家植物园体系建设，是推进生态文明体制改革的重大实践，也是我国实施生物多样性保护战略的重要抓手。首批国家公园和国家植物园设立以来，保护格局、保护水平、保护能力等方面进展明显，成效显著。

旗舰物种数量持续增长

2021年10月，我国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山第一批国家公园。我国于2021年12月在北京设立了国家植物园，2022年5月在广州设立了华南国家植物园。

从试点探索到正式设立、全面发展，国家公园取得了明显阶段性成效和重要进展，旗舰物种数量持续增长，生态系统多样性、稳定性、持续性稳步提升，民生持续改善。

国家林草局保护地司司长张利明告诉记者，国家林草局会同有关部门、地方采取了一系列重大措施，全力推动以国家公园为主体的自然保护地体系建设。

在顶层设计上，《建立国家公园体制总体方案》等重要文件及10多项制度办法标准出台，基本构建了我国国家公园制度体系的“四梁八柱”。立法进程不断加快，“一法两条例一办法”的国家公园等自然保护地法律法规体系初步建立。在强化管理措施、支撑保障方面，印发《国家公园管理暂行办法》，明确规划建设、保护管理、公众服务等管理要求；设立大熊猫、东北虎豹、雪豹、长臂猿等国家保护研究中心；初步建立起中央财政投入为主的多元化资金保障制度。

国家公园因地制宜推进高水平保护

三江源国家公园是中国首批、面积最大、海拔最高的国家公园。近5年，三江源地表水资源较多年平均值偏多33.7%，水体与湿地生态系统面积净增309平方公里，水源涵养量平均增幅达6%以上。江河源头再现千湖美景，中华水塔更加坚固丰沛。

三江源国家公园管理局副局长孙立军介绍，三江源国家公园实施了大部制改革和系统治理，打破了“九龙治水”藩篱；采取“一户一岗”生态管护员制度，实现共建共享共治；实施了黑土滩治理、退化草原改良等一系列生态保护修复和生物多样性保护工程。

大熊猫国家公园涉及川陕甘三省，区划总面积2.2万平方公里。四川省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）副局长陈宗迁表示，大熊猫国家公园四川片区生态系统功能持续向好，有效保护了全国64.8%的野生大熊猫。大熊猫野外种群数量增长，拖乌山、泥巴山、二郎山等重要生态廊道修复区域已发现大熊猫活动32次，重点区域大熊猫数量增加50只。

武夷山国家公园是世界文化和自然双遗产地，生物多样性富集，文化底蕴深厚。武夷山国家公园福建省管理局局长方燕鸿说：“我们始终以保护生态、人文资源为首要目标，先后实施森林雷击火防控、卫星综合监测和智能视频监控项目，建立文物资源数据库和文物数字化及展示平台。同时，组建专业应急处置队伍，落实全域‘网格化’监管，构建国家公园及周边一体化松材线虫病防控体系，有效保护和传承了重要自然景观和人文遗迹。”

目前，稳定生活在东北虎豹国家公园内的野生东北虎豹数量，已经从2017年试点前的27只和42只，分别增长到70只和80只左右。随着虎豹等野生动物数量不断增多，人兽冲突的矛盾和风险也在增加。东北虎豹国家公园管理局局长段兆刚告诉记者，缓解人兽冲突是人与自然和谐共生的基本要求，公园建设了人虎冲突预警体系，依托“天地空”一体化监测系统，实行24小时预警预报。同时，在16个虎豹经常出没的核心区重点村屯、林场场部建设物理围栏，目前已完成11个村屯和场部的建设任务。

海南热带雨林国家公园总面积4269平方公里，约占海南岛陆域国土面积的八分之一，范围涉及9个市县。“建立协同联动、高效顺畅的国家公园‘园’‘地’融合发展机制是一个工作重点。”海南热带雨林国家公园管理局副局长王楠表示，公园建立了省级国家公园工作协调机制，组织协调25个省直部门和9个属地市县共同推进高水平保护、高质量建设国家公园。

国家植物园统筹就地保护与迁地保护

我国是野生植物种类最丰富的国家之一，仅高等植物就达3.8万余种，其中珍稀濒危野生植物达4000余种，列入《国家重点保护野生植物名录》约1200种。本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则，我国启动了北京、广州等国家植物园体系建设。

国家林草局动植物司司长王维胜介绍，两个国家植物园设立以来，迁地保护成效显著，科研实力逐步增强。国家植物园新增收集活植物3624号，2500种，其中国家重点保护植物110种，珍稀濒危植物65种。华南国家植物园新增收集活植物7596号，2449种，其中国家重点保护植物270种，珍稀濒危物种359种。两个国家植物园还推动实施了望天树、东京龙脑香等16种珍稀濒危野生植物的野外回归。

《国家植物园体系布局方案》明确在已设立2个国家植物园基础上，再遴选出14个国家植物园候选园纳入空间布局，构建布局合理、功能互补的国家植物园体系。王维胜表示，目前，新的国家植物园符合性认定评估、设立方案论证等工作正在开展，按照“成熟一个、设立一个”的原则，稳妥有序推进国家植物园体系建设。

我国幅员辽阔，地形地貌多样，野生植物种类十分丰富。“构建布局合理、功能互补的国家植物园体系，可以覆盖我国生物多样性保护优先区域和主要植被类型，到2035年实现80%以上的国家重点保护野生植物、70%以上我国珍稀濒危野生植物得到有效迁地保护。”北京林业大学教授张志翔说。（记者 姚亚奇）

(责编：方经纶、陈键)

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