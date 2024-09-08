人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首批国家公园和国家植物园建设成效显著

2024年09月08日08:47 | 来源：光明日报
小字号

原标题：首批国家公园和国家植物园建设成效显著

国家公园和国家植物园体系建设，是推进生态文明体制改革的重大实践，也是我国实施生物多样性保护战略的重要抓手。首批国家公园和国家植物园设立以来，保护格局、保护水平、保护能力等方面进展明显，成效显著。

旗舰物种数量持续增长

2021年10月，我国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山第一批国家公园。我国于2021年12月在北京设立了国家植物园，2022年5月在广州设立了华南国家植物园。

从试点探索到正式设立、全面发展，国家公园取得了明显阶段性成效和重要进展，旗舰物种数量持续增长，生态系统多样性、稳定性、持续性稳步提升，民生持续改善。

国家林草局保护地司司长张利明告诉记者，国家林草局会同有关部门、地方采取了一系列重大措施，全力推动以国家公园为主体的自然保护地体系建设。

在顶层设计上，《建立国家公园体制总体方案》等重要文件及10多项制度办法标准出台，基本构建了我国国家公园制度体系的“四梁八柱”。立法进程不断加快，“一法两条例一办法”的国家公园等自然保护地法律法规体系初步建立。在强化管理措施、支撑保障方面，印发《国家公园管理暂行办法》，明确规划建设、保护管理、公众服务等管理要求；设立大熊猫、东北虎豹、雪豹、长臂猿等国家保护研究中心；初步建立起中央财政投入为主的多元化资金保障制度。

国家公园因地制宜推进高水平保护

三江源国家公园是中国首批、面积最大、海拔最高的国家公园。近5年，三江源地表水资源较多年平均值偏多33.7%，水体与湿地生态系统面积净增309平方公里，水源涵养量平均增幅达6%以上。江河源头再现千湖美景，中华水塔更加坚固丰沛。

三江源国家公园管理局副局长孙立军介绍，三江源国家公园实施了大部制改革和系统治理，打破了“九龙治水”藩篱；采取“一户一岗”生态管护员制度，实现共建共享共治；实施了黑土滩治理、退化草原改良等一系列生态保护修复和生物多样性保护工程。

大熊猫国家公园涉及川陕甘三省，区划总面积2.2万平方公里。四川省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）副局长陈宗迁表示，大熊猫国家公园四川片区生态系统功能持续向好，有效保护了全国64.8%的野生大熊猫。大熊猫野外种群数量增长，拖乌山、泥巴山、二郎山等重要生态廊道修复区域已发现大熊猫活动32次，重点区域大熊猫数量增加50只。

武夷山国家公园是世界文化和自然双遗产地，生物多样性富集，文化底蕴深厚。武夷山国家公园福建省管理局局长方燕鸿说：“我们始终以保护生态、人文资源为首要目标，先后实施森林雷击火防控、卫星综合监测和智能视频监控项目，建立文物资源数据库和文物数字化及展示平台。同时，组建专业应急处置队伍，落实全域‘网格化’监管，构建国家公园及周边一体化松材线虫病防控体系，有效保护和传承了重要自然景观和人文遗迹。”

目前，稳定生活在东北虎豹国家公园内的野生东北虎豹数量，已经从2017年试点前的27只和42只，分别增长到70只和80只左右。随着虎豹等野生动物数量不断增多，人兽冲突的矛盾和风险也在增加。东北虎豹国家公园管理局局长段兆刚告诉记者，缓解人兽冲突是人与自然和谐共生的基本要求，公园建设了人虎冲突预警体系，依托“天地空”一体化监测系统，实行24小时预警预报。同时，在16个虎豹经常出没的核心区重点村屯、林场场部建设物理围栏，目前已完成11个村屯和场部的建设任务。

海南热带雨林国家公园总面积4269平方公里，约占海南岛陆域国土面积的八分之一，范围涉及9个市县。“建立协同联动、高效顺畅的国家公园‘园’‘地’融合发展机制是一个工作重点。”海南热带雨林国家公园管理局副局长王楠表示，公园建立了省级国家公园工作协调机制，组织协调25个省直部门和9个属地市县共同推进高水平保护、高质量建设国家公园。

国家植物园统筹就地保护与迁地保护

我国是野生植物种类最丰富的国家之一，仅高等植物就达3.8万余种，其中珍稀濒危野生植物达4000余种，列入《国家重点保护野生植物名录》约1200种。本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则，我国启动了北京、广州等国家植物园体系建设。

国家林草局动植物司司长王维胜介绍，两个国家植物园设立以来，迁地保护成效显著，科研实力逐步增强。国家植物园新增收集活植物3624号，2500种，其中国家重点保护植物110种，珍稀濒危植物65种。华南国家植物园新增收集活植物7596号，2449种，其中国家重点保护植物270种，珍稀濒危物种359种。两个国家植物园还推动实施了望天树、东京龙脑香等16种珍稀濒危野生植物的野外回归。

《国家植物园体系布局方案》明确在已设立2个国家植物园基础上，再遴选出14个国家植物园候选园纳入空间布局，构建布局合理、功能互补的国家植物园体系。王维胜表示，目前，新的国家植物园符合性认定评估、设立方案论证等工作正在开展，按照“成熟一个、设立一个”的原则，稳妥有序推进国家植物园体系建设。

我国幅员辽阔，地形地貌多样，野生植物种类十分丰富。“构建布局合理、功能互补的国家植物园体系，可以覆盖我国生物多样性保护优先区域和主要植被类型，到2035年实现80%以上的国家重点保护野生植物、70%以上我国珍稀濒危野生植物得到有效迁地保护。”北京林业大学教授张志翔说。（记者 姚亚奇）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
三门核电3号机组核岛安全壳顶封头吊装到位
　　人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）9月6日，中核集团旗下中国核电投资控股的三门核电3号机组核岛钢制安全壳顶封头顺利吊装就位。 据介绍，这是三门核电3号机组核岛设备安装关键路径上重要节点之一，代表3号机组反应堆厂房内部主体结构土建施工基本完成，标志着核岛将全面转入主设备及大宗材料安装阶段。…
2024中国新能源汽车零部件交易会将于22日在湖北十堰举行
　　人民网北京9月7日电 （记者栗翘楚）日前，记者从2024中国新能源汽车零部件交易会（简称交易会）新闻发布会上获悉，以“绿色动能，智联未来”为主题的交易会将于9月22日至24日在湖北十堰举办。 据悉，本次交易会将举办开幕式及项目签约、智能网联汽车“车路云一体化”研讨会、汽车行业产业链供应链对接会、汽车工业电商研讨会、商（专）用车出口路径行业研讨会、中国（武当）房车车友嘉年华、成果发布会等系列活动，来自汽车行业知名专家、国内外知名整车及零部件企业高管、房车行业代表、汽车汽配市场代表、商协会、采购团等嘉宾参会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部