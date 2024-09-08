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千年潭柘潮出圈

杨学聪
2024年09月08日08:51 | 来源：经济日报
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原标题：千年潭柘潮出圈

　　“先有潭柘寺，后有北京城”。这句民谚，不仅让潭柘寺这座京西千年古刹声名鹊起，更使因寺得名的潭柘寺镇拥有了发展文旅产业得天独厚的优势。在传统和潮流的碰撞中，这里擦亮千年潭柘金字招牌，让人们认识一个不一样的潭柘寺。

　　今年上半年，潭柘寺镇各类景区、民宿累计接待游客207.85万人次，营业额超过1.06亿元，商圈接待游客90万人次，营业额达3800万元，区域公共品牌建设对经济增长带动作用初步显现。

　　新产业

　　秋风渐起，北京又迎来最美的季节。站在全国甲级民宿——一瓢客栈的院落中，连绵起伏的山峦映入眼帘，让观者感受到京西门头沟“东望都邑，西走塞上而通大漠”的险要。

　　“海拔约400米，共13间客房，2017年开业。”紫旸山庄负责人周晓军口中的一瓢客栈，是紫旸山庄最早对外营业的客栈，“山庄至今已经开业40多个院子，未来计划打造80个至100个院落”。

　　紫旸山庄地处老村阳坡元。潭柘寺镇因寺而生，潭柘寺周边有12个村落，阳坡元村便是其中之一。2012年，紫旸山庄项目团队选中这个缓坡之上、海拔落差百米的废弃老村，规划建设京西“高品质半山古村落民宿集群度假区”。

　　很快，基于京西民居建筑形制，结合现代生活方式和建筑材料，一个个轻松、自然、现代的新式合院初具规模。具有历史感的卵石围墙，自然生长的古树，采用古建风格打造的灰瓦如波浪般在半山荡开。每一间客栈、每一间客房乃至每一扇窗户都能观赏到不同的山林景色。

　　而今紫旸山庄中最出名的，当数悉昙酒店。对标安缦等古建筑酒店，这里设计了开放式大堂，曲折石阶向前，修竹掩映中，是依山势而建的10个院落，共有客房38间。

　　酒店内，古刹天仙宫经岁月侵袭仅剩门头。在古树环绕的天仙宫大殿原址，复建了酒店的多功能厅，既有会客空间，又有中式茶室、日式禅修室。酒店中央广场旁的苏格兰式建筑是酒吧，在天气好的夜晚，打开门窗，可见繁星点点。

　　经过多年发展，紫旸山庄旗下精品民宿各具风情：最早开张的私汤小院一瓢，宛若江南的云间，木色大宅桐栖……与古寺共处同一片山麓，山间民宿院落相映成趣。

　　“我们吃到了京西旅游热的红利。”提到经营状况，周晓军的语气中透着几分自豪，“山庄由我们出资建设运营，每年能给村里一些收益，解决本村和周边村不少于50人就业。”民宿群设计精巧、私密性好，外在风格统一，山庄从里到外的品质感，也带动了周边农家院改造升级。

　　满足城里人微度假需求，不仅需要览尽山间美景的高端民宿，还要有能让一家老小都乐在其中的休闲娱乐项目。“我们有近2万平方米天然草坪，以及特色铁板烧烤、儿童娱乐设施等。”潭柘厚院负责人周天华说，经过摸索，潭柘厚院已经积累起口碑，收益也不错。

　　新亮点

　　在潭柘寺镇，山中精品民宿让人流连，谷中的商业综合体同样令人惊叹。近几年，檀谷商圈品牌活力持续释放。这个位于山谷中的商业体，不仅可见浅山秀丽山水，更是通往骑行圈颇负盛名的网红打卡地潭王路的必经之路。

　　“其实，在六环外的山里做商业项目，大家最初心里也没底，这是一种新模式。”檀谷运营中心总监刘一实回忆，经过反复研讨，他们决定依地势先建起公园，营造一个集合“公园+商街+展厅+剧场+工坊”的融合之地。2021年10月，慢闪公园开园，当月市场即回馈巨大惊喜，店铺经营情况持续提升！

　　其中表现最亮眼的，是从上海引进的餐饮品牌一尺花园。作为北京首店，开业当月营收即达60多万元，最高月销售额高达百万元。在檀谷一鸣惊人后，一尺花园门店在京津冀铺开。刘一实坦言，“商户示范作用，让我们招商有了底气”。

　　此后揭幕的慢闪广场，单向空间书店也给商业街区增添了几分调性。这家书店倡导骑行友好，在店内展示了环法自行车赛冠军战车，贴心为骑友提供停车架，与镇内的骑行文化、山地文化相呼应。同时，在一层设立咖啡吧，营造边品咖啡边看山的闲适。书店还通过不定期的书友会、小型画展、剧本朗读会等文艺活动，为青年们提供一片精神栖息地。

　　“作为一家开在山里的书店，很多选品、文创都与自然有关。”单向空间檀谷店主理人洪都说，店内打破书店书籍分类方式，以“恒久的温柔”“山野的呼唤”等主题打造书墙，强调人文关怀。二层的大玻璃落地窗前，远山美景、微风轻拂，露台成为读者心头好。

　　檀谷运营方搭建招商平台、简化商户注册审批流程、开放绿色通道，引进高品质店铺，发展“首店经济”，还吸引了一批潮流文化品牌入驻，同时发展起户外骑行品牌廊带，配套建设骑行补给站、自行车停放区，引入骑行友好店铺，邀请专业团队设计骑行路线、骑行友好地图，带动户外运动潮流品牌集聚。

　　那么，檀谷是否吸引到了目标客群？今年“五一”小长假运营商数据显示，檀谷消费群体约30%来自本地，更多来自北京市区，不少市民举家而至，来个两天一夜的微度假。

　　刘一实说，“檀谷集结最活跃的品牌主理人，形成富有创造力和想象力的商业场景聚落，每一家店都吸引着不同圈层的消费者，都可以作为一个独立的目的地。”骑行文化节、音乐大师课等中小型活动在周末更是不断。“金九银十”是山谷里最好的时节，FIRST惊喜影展、单向街书店文学节、TEDDY CAMP户外生活节等活动持续吸引消费者前来，营造山系生活目的地……

　　新期待

　　“今年，我们升级园区设施，添加了厚野露营自驾营地区域，划定萌宠乐园，引入网红咖啡店，吸引了大批游客。”借着京西旅游热，周天华在厚院建设了100亩果园。未来，这里将形成厚院、厚野、果园区域联动。紧跟时尚热度，他还在筹划全新文创IP——厚礼，打造京西农产品线上销售平台。

　　蓬勃发展的文旅产业、纷至沓来的游客，让村里人尝到了甜头。初步统计，潭柘寺镇直接在檀谷、厚院、紫旸山庄、公园等企业就业约400人。当地人自己经营的民宿有将近50家。不少在外从事旅游行业的“沟里人”，陆续回到家乡创业。

　　“我们以文旅为切入点，注重产业培育，优化营商环境，强化品牌建设。”潭柘寺镇党委书记杨武平说，通过举办金秋银杏节、迎春玉兰节和除夕祈福夜系列庆典活动，带动节日旅游消费，千年潭柘辐射带动周边产业集群发展成效彰显。

　　“实践证明，我们找到了一套符合区位特点的产业模式，探索出了一条适合镇域发展的绿色高质量乡村振兴之路。”杨武平说，按计划今后3年至5年，潭柘寺镇将升级建设2.0版京西文旅名镇，以更大力度提升地区文旅品牌影响力，在扩大镇域产业规模上持续发力，高起点谋划“一个目标、一条廊带、两个片区、四个重点”诗画乡村发展格局。

　　一个目标，即建设京西文旅名镇；一条廊带，即潭王路发展户外骑行品牌廊带；两个片区，即南部以檀谷商圈和慢闪公园为中心打造诗画创新产业片区，北部以潭柘寺和八奇洞景区为中心打造潭柘古韵文化片区。同时，突出潭柘寺景区龙头带动关键点，稳固紫旸山庄和悉昙酒店特色品牌经济增长点，增强檀谷商圈体验经济发展活力点，丰富“小院+”在地经济闪光点。

　　骑行徒步，星空探索，山野农趣……一张慢行路网正在形成，一个“一村一品，移步异景”的景村融合空间构架正在形成。

(责编：方经纶、陈键)
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