人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海天风光引客来

2024年09月08日08:51 | 来源：经济日报
小字号

原标题：海天风光引客来

　　前不久，为期17天的2024大连啤酒节圆满闭幕。国内外知名品牌啤酒汇集，游客尽情品尝，多点位、多种类、高频次的演艺节目吸引了众多游客。

　　2024大连啤酒节只是大连文旅市场人气不断攀升的缩影。如今，乡村游、滨海游、文化游成为大连文旅消费亮点。

　　记者见到抚顺游客栗连富时，他正和家人在瓦房店驼山乡八仙岛海滩散步。“我每年都会带着家人来大连旅游，对这里的乡村游、滨海游、文化游等一直都很感兴趣。”栗连富说。

　　早上在八仙岛细腻沙滩上漫步、吹海风、看日出，欣赏海天一色美景；中午在大连阳光玫瑰葡萄主产区李官镇采摘；晚上入住李官砂石浴场附近民宿，成为不少外地游客来瓦房店乡村旅游的“标配”。

　　发展乡村文旅，离不开金融支持。“农行瓦房店支行挖掘李官镇、许屯镇民宿、葡萄采摘等旅游资源，累计发放贷款超3000万元。”农行大连瓦房店支行副行长胡刚介绍。

　　滨海游一直是大连主打的文旅消费特色，长兴岛长琴海岸、普兰店平岛参天地生态文旅小镇等深受游客喜爱。

　　大连长兴文旅投资开发有限公司副总经理李晓军介绍，长琴海岸自今年5月1日运营以来，累计接待游客110余万人次，各业态都得到游客好评，景区亲海民宿周末都是满房状态，平日入住率也高达95%以上。乐队演出、烟花秀等系列活动吸引了很多外地游客来岛游玩，他们在自媒体平台发帖宣传，网络平台浏览量、好评率持续刷新纪录。

　　鑫玉龙品牌部负责人李攀介绍，集产业、观光、科普、娱乐、度假于一体的平岛参天地生态文旅小镇以海参为主题，将产业与文旅深度融合。国家级海洋牧场示范区、海上观光平台、科学馆暨智慧渔业数据中心、彩虹路、北纬39°观光灯塔等核心景观以及假日酒店、海岛餐厅、休闲游艇等完善的服务配套设施，吸引了众多游客前来。

　　除乡村游、滨海游外，文化游项目同样精彩纷呈。位于西岗区的俄罗斯风情街受到不少游客喜爱。西岗区文化和旅游局副局长梁丹介绍，西岗区按照“统筹资源、统一策划、统一管理、统一营销”标准，引入专业团队，对街区实施专业策划、招商、运营管理，推动俄罗斯风情街向高品质旅游休闲商业街区提升。大连城市音乐馆东方音乐文化博物馆副馆长杨蕊表示，该馆以音乐为媒介，不仅为大连文旅经济增添了一抹光彩，更成为国内外游客争相探访的文化地标。约1.8万名游客共同见证了音乐与文旅深度融合的魅力，共同创造出一幅幅融汇古今的音乐画卷。大连圣亚旅游控股股份有限公司总经理褚小斌介绍，位于沙河口区的圣亚海洋世界策划的每周一期南极企鹅婚礼，已经热闹了整个暑假。为确保游客的观赏体验，每天至少安排8场《海豚湾之恋》《海狮嗨秀》等王牌演艺。旅顺口区文旅局副局长任金波表示，旅顺口区将加速释放文旅资源潜力，全面塑造旅顺文旅新品牌、新形象，建设文体商旅深度融合的高品质全域旅游城区。

　　文旅市场人气不断攀升，出行、酒店消费呈现出火爆增长态势。从7月1日至8月31日，大连站、大连北站累计发送旅客333.4万人次。7月26日至8月26日，大连机场旅客吞吐量日均超过7万人次。7月1日至8月27日，南航在大连运输进出港旅客98.6万人次，合计执行大连进出港航班6890班，日均保障进出港航班118班，进出港旅客量和航班量同比分别增长11.2%和9.6%。8月份，大连主城区星级酒店入住率达98%以上，重点星级酒店入住率达100%。（记者 温济聪）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
三门核电3号机组核岛安全壳顶封头吊装到位
　　人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）9月6日，中核集团旗下中国核电投资控股的三门核电3号机组核岛钢制安全壳顶封头顺利吊装就位。 据介绍，这是三门核电3号机组核岛设备安装关键路径上重要节点之一，代表3号机组反应堆厂房内部主体结构土建施工基本完成，标志着核岛将全面转入主设备及大宗材料安装阶段。…
2024中国新能源汽车零部件交易会将于22日在湖北十堰举行
　　人民网北京9月7日电 （记者栗翘楚）日前，记者从2024中国新能源汽车零部件交易会（简称交易会）新闻发布会上获悉，以“绿色动能，智联未来”为主题的交易会将于9月22日至24日在湖北十堰举办。 据悉，本次交易会将举办开幕式及项目签约、智能网联汽车“车路云一体化”研讨会、汽车行业产业链供应链对接会、汽车工业电商研讨会、商（专）用车出口路径行业研讨会、中国（武当）房车车友嘉年华、成果发布会等系列活动，来自汽车行业知名专家、国内外知名整车及零部件企业高管、房车行业代表、汽车汽配市场代表、商协会、采购团等嘉宾参会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部