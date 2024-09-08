原标题：海天风光引客来

前不久，为期17天的2024大连啤酒节圆满闭幕。国内外知名品牌啤酒汇集，游客尽情品尝，多点位、多种类、高频次的演艺节目吸引了众多游客。

2024大连啤酒节只是大连文旅市场人气不断攀升的缩影。如今，乡村游、滨海游、文化游成为大连文旅消费亮点。

记者见到抚顺游客栗连富时，他正和家人在瓦房店驼山乡八仙岛海滩散步。“我每年都会带着家人来大连旅游，对这里的乡村游、滨海游、文化游等一直都很感兴趣。”栗连富说。

早上在八仙岛细腻沙滩上漫步、吹海风、看日出，欣赏海天一色美景；中午在大连阳光玫瑰葡萄主产区李官镇采摘；晚上入住李官砂石浴场附近民宿，成为不少外地游客来瓦房店乡村旅游的“标配”。

发展乡村文旅，离不开金融支持。“农行瓦房店支行挖掘李官镇、许屯镇民宿、葡萄采摘等旅游资源，累计发放贷款超3000万元。”农行大连瓦房店支行副行长胡刚介绍。

滨海游一直是大连主打的文旅消费特色，长兴岛长琴海岸、普兰店平岛参天地生态文旅小镇等深受游客喜爱。

大连长兴文旅投资开发有限公司副总经理李晓军介绍，长琴海岸自今年5月1日运营以来，累计接待游客110余万人次，各业态都得到游客好评，景区亲海民宿周末都是满房状态，平日入住率也高达95%以上。乐队演出、烟花秀等系列活动吸引了很多外地游客来岛游玩，他们在自媒体平台发帖宣传，网络平台浏览量、好评率持续刷新纪录。

鑫玉龙品牌部负责人李攀介绍，集产业、观光、科普、娱乐、度假于一体的平岛参天地生态文旅小镇以海参为主题，将产业与文旅深度融合。国家级海洋牧场示范区、海上观光平台、科学馆暨智慧渔业数据中心、彩虹路、北纬39°观光灯塔等核心景观以及假日酒店、海岛餐厅、休闲游艇等完善的服务配套设施，吸引了众多游客前来。

除乡村游、滨海游外，文化游项目同样精彩纷呈。位于西岗区的俄罗斯风情街受到不少游客喜爱。西岗区文化和旅游局副局长梁丹介绍，西岗区按照“统筹资源、统一策划、统一管理、统一营销”标准，引入专业团队，对街区实施专业策划、招商、运营管理，推动俄罗斯风情街向高品质旅游休闲商业街区提升。大连城市音乐馆东方音乐文化博物馆副馆长杨蕊表示，该馆以音乐为媒介，不仅为大连文旅经济增添了一抹光彩，更成为国内外游客争相探访的文化地标。约1.8万名游客共同见证了音乐与文旅深度融合的魅力，共同创造出一幅幅融汇古今的音乐画卷。大连圣亚旅游控股股份有限公司总经理褚小斌介绍，位于沙河口区的圣亚海洋世界策划的每周一期南极企鹅婚礼，已经热闹了整个暑假。为确保游客的观赏体验，每天至少安排8场《海豚湾之恋》《海狮嗨秀》等王牌演艺。旅顺口区文旅局副局长任金波表示，旅顺口区将加速释放文旅资源潜力，全面塑造旅顺文旅新品牌、新形象，建设文体商旅深度融合的高品质全域旅游城区。

文旅市场人气不断攀升，出行、酒店消费呈现出火爆增长态势。从7月1日至8月31日，大连站、大连北站累计发送旅客333.4万人次。7月26日至8月26日，大连机场旅客吞吐量日均超过7万人次。7月1日至8月27日，南航在大连运输进出港旅客98.6万人次，合计执行大连进出港航班6890班，日均保障进出港航班118班，进出港旅客量和航班量同比分别增长11.2%和9.6%。8月份，大连主城区星级酒店入住率达98%以上，重点星级酒店入住率达100%。（记者 温济聪）

(责编：方经纶、陈键)

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