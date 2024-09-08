人民网北京9月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2024年8月末，我国外汇储备规模为32882亿美元，较7月末上升318亿美元，升幅为0.98%，我国外汇储备规模已连续9个月稳定在3.2万亿美元以上。

国家外汇管理局相关负责人表示，2024年8月，受主要经济体宏观数据和货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

“8月份，汇率方面，美元指数下跌2.3%至101.7，主要非美元货币均有所上涨；债券价格方面，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨1.1%；股票价格方面，标普500股票指数上涨2.3%，欧洲斯托克50价格指数环比上涨1.4%。”民生银行首席经济学家温彬告诉人民网记者。

温彬认为，我国出口结构持续改善，一般贸易占比稳步提升，“新三样”等产品竞争力逐渐增强，自贸区政策红利持续释放，跨境电商、离岸贸易等外贸新业态不断涌现，与共建“一带一路”倡议国家经贸合作日益加深，多重利好因素支持出口保持中高速增长，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。

业内人士表示，随着我国金融高水平开放稳步扩大，境外机构投资者持续看好中国资本市场，持有我国债券的数额再创历史新高，也对外汇储备规模稳定形成支撑。

“我国经济稳定运行、长期向好的发展态势不会改变，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。”上述负责人说。

(责编：方经纶、高雷)

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