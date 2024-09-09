人民网记者 王绍绍

绿色产品不断升级，品类繁多琳琅满目；绿色消费补贴力度加大，创新玩法层出不穷；绿色生活方式持续推广，低碳理念深入人心……近些年，伴随着消费模式绿色转型加速，绿色消费向更多新场景延伸，一股“绿色风”正吹热“新市场”。

近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》进一步释放以绿色消费为抓手，加快经济发展绿色转型的信号。

“大力倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和消费方式”“引导企业开展绿色设计、选择绿色材料、推行绿色制造、采用绿色包装、开展绿色运输”“开展新能源汽车和绿色智能家电、节水器具、节能灶具、绿色建材下乡活动”……其围绕推广绿色生活方式、加大绿色产品供给、健全绿色消费激励机制提出多项要求。

据国家发展和改革委员会数据，2023年我国单位国内生产总值能耗、碳排放强度较2012年分别下降超过26%、35%，主要资源产出率提高了60%以上。

近年来，我国大力推动消费模式绿色转型升级，各地纷纷响应号召，开展一系列绿色消费促进活动。丰富绿色产品、提供消费补贴、创建绿色商场等促消费活动进一步提升了居民的绿色消费意愿，为绿色消费注入活力。

在海南，从会展中心、写字楼、医院，到街边商铺、外卖点，可降解塑料制品的使用已进入各个场所和行业，不少市民拎起菜篮子、布袋子；在重庆，一座座绿色商场受到消费者青睐，使用环保帆布袋、购物小票无纸化、配备新能源汽车充电桩、常年开展再生资源回收利用活动，各大商场多措并举推动消费绿色转型；在江苏，当地积极开展绿色节能家电促消费专项活动，发放政府补贴资金数亿元，拉动家电全品销售，惠及广大消费者……

“绿色消费潜能无限，需要多措并举激发和释放消费市场活力。”业内专家表示，相关企业要加大绿色产品研发和生产上的投入力度，以更优质绿色产品供给满足消费者需求。相关部门、企业、社会组织等各方要形成更大合力，在普及绿色消费知识、提升公众绿色消费意识的同时，也要通过发放绿色消费券、绿色积分兑换、直接补贴等方式持续激活绿色消费。

国家统计局相关负责人介绍，数字消费、绿色消费、健康消费正在成为新趋势。绿色产品增势强劲，助力新质生产力加快培育。

绿色消费方式关系着人们的衣食住行。南京理工大学数字经济研究院特聘研究员徐晓亮认为，从汽车市场看，在政策支持和汽车产品新颖性多重影响下，新能源汽车吸引力不断增强，绿色消费加快发展，成为内需增长的新亮点。

“培育绿色理念，促进绿色消费，是推动经济高质量发展的内在要求，对实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。”中国社会科学院数量经济与技术经济研究所刘丹表示，促进绿色消费，不仅是消费领域的一场大规模更新，也将通过其传导作用，推动绿色环保产业结构调整、技术创新，优化资源配置，促进经济发展方式的转变。

多位专家认为，需在稳定和扩大传统消费的同时，充分发挥绿色消费的牵引作用，以绿色消费助力绿色产业发展，让绿色低碳生活方式助力生产方式向绿色低碳转型，为推动高质量发展持续注入动力。

(责编：方经纶、吕骞)

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