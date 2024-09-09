人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

消费市场“绿”潮涌动 释放高质量发展新潜力

人民网记者 王绍绍
2024年09月09日08:54 | 来源：人民网
小字号

绿色产品不断升级，品类繁多琳琅满目；绿色消费补贴力度加大，创新玩法层出不穷；绿色生活方式持续推广，低碳理念深入人心……近些年，伴随着消费模式绿色转型加速，绿色消费向更多新场景延伸，一股“绿色风”正吹热“新市场”。

近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》进一步释放以绿色消费为抓手，加快经济发展绿色转型的信号。

“大力倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和消费方式”“引导企业开展绿色设计、选择绿色材料、推行绿色制造、采用绿色包装、开展绿色运输”“开展新能源汽车和绿色智能家电、节水器具、节能灶具、绿色建材下乡活动”……其围绕推广绿色生活方式、加大绿色产品供给、健全绿色消费激励机制提出多项要求。

据国家发展和改革委员会数据，2023年我国单位国内生产总值能耗、碳排放强度较2012年分别下降超过26%、35%，主要资源产出率提高了60%以上。

近年来，我国大力推动消费模式绿色转型升级，各地纷纷响应号召，开展一系列绿色消费促进活动。丰富绿色产品、提供消费补贴、创建绿色商场等促消费活动进一步提升了居民的绿色消费意愿，为绿色消费注入活力。

在海南，从会展中心、写字楼、医院，到街边商铺、外卖点，可降解塑料制品的使用已进入各个场所和行业，不少市民拎起菜篮子、布袋子；在重庆，一座座绿色商场受到消费者青睐，使用环保帆布袋、购物小票无纸化、配备新能源汽车充电桩、常年开展再生资源回收利用活动，各大商场多措并举推动消费绿色转型；在江苏，当地积极开展绿色节能家电促消费专项活动，发放政府补贴资金数亿元，拉动家电全品销售，惠及广大消费者……

“绿色消费潜能无限，需要多措并举激发和释放消费市场活力。”业内专家表示，相关企业要加大绿色产品研发和生产上的投入力度，以更优质绿色产品供给满足消费者需求。相关部门、企业、社会组织等各方要形成更大合力，在普及绿色消费知识、提升公众绿色消费意识的同时，也要通过发放绿色消费券、绿色积分兑换、直接补贴等方式持续激活绿色消费。

国家统计局相关负责人介绍，数字消费、绿色消费、健康消费正在成为新趋势。绿色产品增势强劲，助力新质生产力加快培育。

绿色消费方式关系着人们的衣食住行。南京理工大学数字经济研究院特聘研究员徐晓亮认为，从汽车市场看，在政策支持和汽车产品新颖性多重影响下，新能源汽车吸引力不断增强，绿色消费加快发展，成为内需增长的新亮点。

“培育绿色理念，促进绿色消费，是推动经济高质量发展的内在要求，对实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。”中国社会科学院数量经济与技术经济研究所刘丹表示，促进绿色消费，不仅是消费领域的一场大规模更新，也将通过其传导作用，推动绿色环保产业结构调整、技术创新，优化资源配置，促进经济发展方式的转变。

多位专家认为，需在稳定和扩大传统消费的同时，充分发挥绿色消费的牵引作用，以绿色消费助力绿色产业发展，让绿色低碳生活方式助力生产方式向绿色低碳转型，为推动高质量发展持续注入动力。

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
消费市场“绿”潮涌动 释放高质量发展新潜力
　　绿色产品不断升级，品类繁多琳琅满目；绿色消费补贴力度加大，创新玩法层出不穷；绿色生活方式持续推广，低碳理念深入人心……近些年，伴随着消费模式绿色转型加速，绿色消费向更多新场景延伸，一股“绿色风”正吹热“新市场”。 近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》进一步释放以绿色消费为抓手，加快经济发展绿色转型的信号。…
畅通城乡要素流动 县城品牌“上行”释放消费潜能
　　经常在外就餐的市民们在最近常常注意到一个现象：打开不同的手机外卖平台时，以蜜雪冰城、塔斯汀、米村拌饭等为代表的县城品牌往往在一线城市美食热销榜中“崭露头角”，排名靠前。国内消费观念不断转变的过程中，各大县城品牌正以前所未有的速度进军一线城市市场，成为大家餐桌上的“新宠”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部