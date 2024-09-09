记者 刘 垠

9月8日，中国科学技术发展战略研究院在2024浦江创新论坛上发布《中国区域科技创新评价报告2024》（以下简称《报告》）。《报告》显示，我国综合科技创新水平指数得分为78.43分，比上年提高1.30分，科技活动投入和产出指数显著提高，科技促进经济社会发展水平持续提升。

“北京、上海、广东、江苏、天津和浙江6省市综合科技创新水平领先全国，科技创新中心等创新高地引领作用持续提升，区域协同创新发展成效进一步显现。”中国科学技术发展战略研究院技术预测与统计分析研究所所长玄兆辉说，我国多层次、各具特色的区域创新体系更加完善，有力支撑我国高水平科技自立自强和科技强国建设。

《报告》从科技创新环境、科技活动投入、科技活动产出、高新技术产业化和科技促进经济社会发展等5个方面，对全国31个省、自治区、直辖市（不包括港澳台）综合科技创新水平进行评价，并对各地区科技创新发展态势进行分析研究。

随着近年来全国创新投入和产出规模不断扩大，创新环境优化明显，创新绩效显著提升。根据综合科技创新水平指数，《报告》将全国31个地区划分为三个梯队。

第一梯队为综合科技创新水平指数值高于全国平均水平的地区，包括北京、上海、广东、江苏、天津和浙江，均为我国东部经济发达地区。第二梯队为综合科技创新水平指数值低于全国平均水平，但高于50分的地区，包括重庆、湖北、安徽、陕西、四川、山东、湖南、福建、辽宁、江西、河南、吉林、河北、黑龙江、宁夏、广西、甘肃、贵州和海南。第三梯队为综合科技创新水平指数值在50分以下的地区，包括山西、云南、内蒙古、青海、新疆和西藏。

京津冀交出的成绩单有目共睹。北京的综合科技创新水平提高至全国第1位，天津排在第5位，河北上升至第19位。

“2024年是京津冀协同发展战略实施第10年，10年来，京津冀协同创新不断向纵深推进。”玄兆辉告诉科技日报记者，中关村企业在津冀两地设立分支机构超1万家，北京企业对津冀两地企业投资4.9万起，投资总额2.3万亿元。曹妃甸协同发展示范区实施亿元以上京津项目270个、总投资2037亿元。

与此同时，长三角科技创新共同体建设再提速。上海综合科技创新水平排在全国第2位，江苏上升至全国第4位，浙江和安徽保持在全国第6位和第9位。

“长三角在上海的引领下已成为国内最具竞争力的区域共同体。”玄兆辉说，长三角有R&D（研究与试验发展）活动的企业数、地方财政科技支出、企业技术获取和技术改造经费支出等13项指标占全国比重均超过30%，技术国际收入占到全国近50%。

粤港澳大湾区建设成效同样亮眼。广东综合科技创新水平指数达到86.05，位居全国第3位。其中，科技活动投入指数和科技促进经济社会发展指数保持在全国首位。

长江经济带创新效能进一步显现。长江经济带沿线区域共建成国家自主创新示范区10个，沿线11个省市的科技创新水平不断提升。比如，湖北综合科技创新水平排名第8位，重庆、四川综合排名分别为第7位和第11位。

随着黄河流域生态保护和高质量发展战略的深入实施，黄河流域9省区不断加大科技创新投入力度，加快新旧动能转换，推动制造业高质量发展和资源型产业转型。其中，陕西综合排名第10位，科技人力资源上升3位；山东综合科技创新水平排名第12位，R&D经费支出规模居全国第5位；甘肃综合排名第23位，科研物质条件和高新技术产业化水平排名均比上年上升5位。

(责编：王震、陈键)

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