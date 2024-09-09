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中央气象台发布高温黄色预警

2024年09月09日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，9月9日白天，陕西南部、河南南部、安徽中南部、湖北、湖南中北部、江西、浙江大部、福建西北部、四川盆地大部、重庆大部、贵州东北部等地有35-36℃高温天气，其中，安徽南部、湖北东南部、湖南北部、江西中北部、四川盆地东部、重庆中西部等地部分地区最高气温37-39℃。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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