人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“摩羯”成登陆我国最强“秋台风” 残余环流影响仍不可小觑

2024年09月09日09:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月9日电（记者杨虞波罗）记者从中国气象局获悉，今年第11号台风“摩羯”成为1949年以来登陆我国的最强秋台风，其在超强台风级别维持时间长达64小时，给多地造成严重灾害。

“摩羯”先后在菲律宾吕宋岛，我国海南省文昌市、广东省徐闻县，以及越南广宁省登陆。为何会四次登陆？“主要原因是‘摩羯’生成后走向以偏西为主，偏北角度较小，导致其路径会穿过我国海岸线及多个岛屿或沿海国家。”中央气象台首席预报员张玲说，进入9月偏北风开始增强，一定程度上压制了“摩羯”向北移动的幅度，导致其登陆次数较多。

专家介绍，多因素叠加使“摩羯”刷新登陆我国最强秋台风纪录。“目前南海季风非常活跃，维持了一条东西向赤道辐合带，为‘摩羯’能量维持提供了十分有利的条件。特别是在9月4日，‘摩羯’两侧的热带低涡系统为其注入了大量水汽。”张玲说，同时9月以来越赤道气流持续增强，携带大量水汽为“摩羯”的强度维持提供了充足能量。

此外，“摩羯”进入南海后遇上南下的弱冷空气，导致台风眼区附近垂直运动增强，发展更加迅速。南亚高压南界靠北，为“摩羯”营造了一个垂直切变较小的环境场，也有利于其稳定发展。

9月8日17时，中央气象台对“摩羯”停止编号。专家表示，“摩羯”虽已减弱，但残余环流影响仍不可小觑。据中央气象台预报，广西南部、云南南部受“摩羯”残余环流影响，仍将出现暴雨到大暴雨。

中央气象台首席预报员钱永兰建议，农区雨后及时查田，渍涝地块及时排出田间积水，清洗扶正禾苗、甘蔗等倒伏作物，及时清理果树断枝残叶，损毁农田及时改种、补种，以减少损失。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
消费市场“绿”潮涌动 释放高质量发展新潜力
　　绿色产品不断升级，品类繁多琳琅满目；绿色消费补贴力度加大，创新玩法层出不穷；绿色生活方式持续推广，低碳理念深入人心……近些年，伴随着消费模式绿色转型加速，绿色消费向更多新场景延伸，一股“绿色风”正吹热“新市场”。 近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》进一步释放以绿色消费为抓手，加快经济发展绿色转型的信号。…
畅通城乡要素流动 县城品牌“上行”释放消费潜能
　　经常在外就餐的市民们在最近常常注意到一个现象：打开不同的手机外卖平台时，以蜜雪冰城、塔斯汀、米村拌饭等为代表的县城品牌往往在一线城市美食热销榜中“崭露头角”，排名靠前。国内消费观念不断转变的过程中，各大县城品牌正以前所未有的速度进军一线城市市场，成为大家餐桌上的“新宠”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部