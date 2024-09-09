人民网北京9月9日电（记者杨虞波罗）记者从中国气象局获悉，今年第11号台风“摩羯”成为1949年以来登陆我国的最强秋台风，其在超强台风级别维持时间长达64小时，给多地造成严重灾害。

“摩羯”先后在菲律宾吕宋岛，我国海南省文昌市、广东省徐闻县，以及越南广宁省登陆。为何会四次登陆？“主要原因是‘摩羯’生成后走向以偏西为主，偏北角度较小，导致其路径会穿过我国海岸线及多个岛屿或沿海国家。”中央气象台首席预报员张玲说，进入9月偏北风开始增强，一定程度上压制了“摩羯”向北移动的幅度，导致其登陆次数较多。

专家介绍，多因素叠加使“摩羯”刷新登陆我国最强秋台风纪录。“目前南海季风非常活跃，维持了一条东西向赤道辐合带，为‘摩羯’能量维持提供了十分有利的条件。特别是在9月4日，‘摩羯’两侧的热带低涡系统为其注入了大量水汽。”张玲说，同时9月以来越赤道气流持续增强，携带大量水汽为“摩羯”的强度维持提供了充足能量。

此外，“摩羯”进入南海后遇上南下的弱冷空气，导致台风眼区附近垂直运动增强，发展更加迅速。南亚高压南界靠北，为“摩羯”营造了一个垂直切变较小的环境场，也有利于其稳定发展。

9月8日17时，中央气象台对“摩羯”停止编号。专家表示，“摩羯”虽已减弱，但残余环流影响仍不可小觑。据中央气象台预报，广西南部、云南南部受“摩羯”残余环流影响，仍将出现暴雨到大暴雨。

中央气象台首席预报员钱永兰建议，农区雨后及时查田，渍涝地块及时排出田间积水，清洗扶正禾苗、甘蔗等倒伏作物，及时清理果树断枝残叶，损毁农田及时改种、补种，以减少损失。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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