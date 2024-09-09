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连破两项吉尼斯纪录，就在龙岗！

2024年09月09日09:15 | 来源：深圳龙岗发布
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原标题：连破两项吉尼斯纪录，就在龙岗！

9月4日、9月5日，深圳市高巨创新科技开发有限公司在深圳大运中心成功打破两项吉尼斯世界纪录！

9月4日，高巨创新7998架无人机打破“最大的由无人机形成的光源影像”世界纪录。这一由无人机组成的“超级天幕”带来别具一格的视觉体验。

9月5日，高巨创新再次挑战极限，8100架无人机同时升空、全起全降，刷新了“最多无人机同时飞行”世界纪录。由巴黎奥运会灯光设计师设计的“让宇宙大爱转起来”18分钟光影秀在深圳大运中心的夜空慢慢绽放。

高巨创新的无人机编队表演在世界各地呈现了众多“高燃时刻”，逐渐成为无人机编队表演这一细分领域中的“领头羊”。

2014年，高巨创新开始进入无人机制造领域。2018年，高巨创新找到了自己的发展赛道——无人机编队表演。如今，高巨创新拥有40000平方米的专业无人机生产制造基地以及全球最大规模60000架无人机编队机群，近年来在全球300多个城市呈现数千场无人机编队表演，在这一细分领域的全球市场占比超过70%，成为全球领先的无人机编队系统供应商。

9月4日和5日，连续两个晚上悄悄“高燃”的深圳大运中心，近年来已经成为影响深圳甚至粤港澳大湾区的赛事中心、超级演艺中心。

发力“赛演经济”离不开文体旅游消费的新场景、新业态、新体验。今年7月底，华润大运天地也在大运中心隆重启幕，迅即成为出圈出彩的网红打卡地和遛宠乐园，更是成为“顶流”的开放式户外商业综合体。

数据显示，在深圳大运中心和大运天地的带动下，今年来龙岗全区旅游业快速发展，旅游总人数971.79万人次，同比增长38.7%；旅游总收入50.34亿元，同比增长67.4%。龙岗区2024年政府工作报告首次提出，要打造湾区高端赛事高地和深圳东部超级演艺中心。

最近，龙岗区也在积极谋划如何让城区“有意思”，从市民的角度策划、发展一批有意思的黑科技、潮玩法和新场景、新商业、新空间，从而让“趣龙岗·有意思”这一城区“人设”深入人心、引领潮流。

(责编：曹淼、李源)
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