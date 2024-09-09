原标题：第五届深圳国际人工智能展今日开幕！

9月8日上午，第五届深圳国际人工智能展（GAIE）在深圳会展中心7、8号馆拉开帷幕。

本届展会于9月8日至10日举办，以“智创未来·价值链接”为主题，汇聚了国内外众多人工智能领域的领军企业，包括华为、百度、平安、迈瑞医疗、联想、中国联通、商汤科技、汉王科技、云知声、越疆机器人、易行网、中昊芯英等头部企业，现场展示了他们在人工智能领域的最新技术、产品和解决方案，包括人形机器人、AI下棋机器人、自动驾驶、智能机器人，涵盖了智能制造、智慧医疗、具身智能等多个领域，为观众呈现了一场科技与创新的盛宴。

深圳市工业和信息化局副局长林毅在开幕仪式致辞中表示，深圳坚持把人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，作为发展新质生产力的重要引擎，纳入全市20个战略性新兴产业集群重点培育，出台人工智能产业促进条例，通过“政策牵引＋要素供给＋生态培育＋场景赋能”，高标准打造国家人工智能创新应用先导区和国家新一代人工智能创新发展试验区，全力全速建设全球人工智能先锋城市，人工智能产业发展位居全国第一梯队。

林毅介绍，本次展会为广大人工智能企业、高校科研机构搭建技术交流、深化产业合作的重要平台，构筑供需对接、场景牵引的产业生态。希望各位嘉宾以此为契机，推动人工智能领域更广泛、更深入的合作，为深圳人工智能产业发展贡献智慧和力量。

深圳市人工智能行业协会荣誉会长、博士、南京邮电大学教授、博导董振江在致辞中表示，今年是大模型技术和应用务实落地的关键一年，不仅为各类产品和方案公司带来了重大机遇，也为政企行业和个人应用带来重大转变。希望大家在本次展会上共同探讨人工智能技术的最新发展，分享行业经验，展望未来趋势，进一步推动人工智能行业的高质量发展。

中国科技创新战略规划与数字经济战略研究专家，科技部战略规划司原副司长余健表示，从顶层设计的科学布局，到政策红利的精准施划；从核心技术的突破创新，到应用场景的遍地开花。我国人工智能产业正在以前所未有的速度蓬勃发展，展现出强大的生命力和广阔的前景。期待通过深圳国际人工智能展这一平台汇聚全球智慧，共享创新成果，促进产学研用深度融合，推动人工智能技术持续进步和广泛应用，为深圳打造人工智能先锋城市持续注入源源不断地创新活力。

本届展会开幕式上，顺丰科技重磅首发了“顺丰丰语大语言模型”，为推动物流行业的智能化升级提供了强大的技术支撑。顺丰科技AIoT领域副总裁宋翔围绕《大模型助力顺丰降本增效》这一主题，详细介绍了顺丰丰语大语言模型的开发背景、技术特点以及在物流行业的实际应用成效。他强调，通过这一创新技术，顺丰不仅提升了内部工作效率，还为客户带来了更加智能化和个性化的服务体验。

据介绍，该模型深度理解物流行业知识，旨在帮助每个顺丰人快速成为经验丰富的岗位专家，全面赋能市场营销、客服、收派、国际关务等业务板块的多个物流特色核心场景，为客户提供更好的服务，真正实现了在物流行业中对大语言模型的高效应用。

本届展会邀请到了中国科学院院士、天津大学教授、精密仪器与光电子工程学院名誉院长、激光与光电子研究所所长、天津市智慧物联信息技术研究院院长姚建铨，深圳理工大学计算机科学与控制工程院创院院长、讲席教授、中国科学院深圳先进技术研究院首席科学家、深圳市重点实验室主任、美国医学与生物工程院院士潘毅，院士、深圳大学微电子研究院院长、半导体制造研究院院长王序进，北京大学教授、北京大学人工智能研究院、具身智能与机器人研究中心主任刘宏等全球前沿专家、学者、企业家进行跨界交流，分享全球前沿理念与创新举措，感知AI与新科技、AI与新产业、AI与新制造的发展趋势，探讨人工智能赋能千行百业的无限可能。

据悉，为进一步促进人工智能与各行业的深度融合，推动深圳人工智能的高质量高水平发展，更好地向世界展示深圳乃至中国的科技创新生态，展会同期聚焦100＋热点话题，举办2024全球湾区科技创新发展论坛暨第五届深圳国际人工智能展开幕式、智能机器人创新发展论坛、工业制造发展论坛暨深圳标准认证颁证大会、医工融合—医疗高质量发展大会、第二届智能算力发展论坛、大模型生态与发展论坛、百度AI引领行业人工智能应用创新发展论坛、AI赋能科技品牌出海国际论坛等30余场活动。本届展会站在五年“新”出发的历史新起点，将从科技创新的视角思考当下深圳人工智能行业的未来机遇，希望为人工智能赋能千行百业带来更多的启示，进一步加快深圳人工智能行业的高质量发展。

值得一提的是，本届展会现场，组委会联合深i企、深圳市工业展览馆、深圳广电，共同打造产业会客厅。邀请人工智能领域的领军人物、企业高管、学术权威等，就AI技术的最新发展、行业趋势、政策导向等话题进行深度对话，充分挖掘并分享了企业在人工智能领域的成功经验和创新实践，为观众呈现一个全面、深入的人工智能行业图景。

此外，为充分展示我国人工智能领域的巨大发展成果，进一步推动AI技术的创新应用与产业融合，展现AI技术的无限魅力与广阔前景，本届展会现场设置的“互动展示区”，汇聚了人形机器人、行业首款AI机器人咖啡亭、消毒喷雾机器人、迎宾巡更机器人、送餐机器人、智能访客机器人、大布丁数字人智能体等人工智能前沿领域的创新成果，为公众和业界提供一个直观感受、深度体验人工智能技术的机会。

该活动由深圳市工业和信息化局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市政务服务和数据管理局、深圳市中小企业服务局共同指导，深圳市人工智能行业协会、深圳市万博展览有限公司主办，“深i企”有约、深圳市工业展览馆、深圳市生物医药促进会、深圳市能效管理协会、香港设计师协会、深圳市质量强市促进会、深圳市健康产业发展促进会、深圳市文化产业园区协会、深圳市卓越绩效管理促进会支持。（记者 杨铭琪）

(责编：曹淼、李源)

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