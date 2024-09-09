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8月份居民消费价格（CPI）同比上涨0.6%

2024年09月09日10:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者杨曦）国家统计局9日公布数据显示，2024年8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.6%。其中，城市上涨0.6%，农村上涨0.8%；食品价格上涨2.8%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨0.5%。1至8月份平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。

8月份，全国居民消费价格环比上涨0.4%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格上涨3.4%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.7%，服务价格下降0.1%。

8月份，食品烟酒类价格同比上涨2.1%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.58个百分点。食品中，鲜菜价格上涨21.8%，影响CPI上涨约0.44个百分点；鲜果价格上涨4.1%，影响CPI上涨约0.08个百分点；畜肉类价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.12个百分点，其中猪肉价格上涨16.1%，影响CPI上涨约0.21个百分点；水产品价格上涨1.7%，影响CPI上涨约0.03个百分点；蛋类价格下降3.5%，影响CPI下降约0.02个百分点。

其他七大类价格同比五涨一平一降。其中，其他用品及服务、衣着价格分别上涨3.4%和1.4%，教育文化娱乐、医疗保健价格均上涨1.3%，生活用品及服务价格上涨0.2%；居住价格持平；交通通信价格下降2.7%。

8月份，食品烟酒类价格环比上涨2.2%，影响CPI上涨约0.61个百分点。食品中，鲜菜价格上涨18.1%，影响CPI上涨约0.38个百分点；鲜果价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.08个百分点；畜肉类价格上涨3.6%，影响CPI上涨约0.11个百分点，其中猪肉价格上涨7.3%，影响CPI上涨约0.10个百分点；蛋类价格上涨2.8%，影响CPI上涨约0.02个百分点。

其他七大类价格环比两平五降。其中，居住、医疗保健价格均持平；交通通信、生活用品及服务、其他用品及服务价格分别下降1.1%、0.7%和0.6%，衣着、教育文化娱乐价格分别下降0.2%和0.1%。

(责编：杨曦、吕骞)
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