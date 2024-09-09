原标题：数智未来，国产数据库大有可为

8月28日至30日，由国家数据局主办，贵州省人民政府承办的2024中国国际大数据产业博览会在贵阳举办。展会期间，数据库领域“国家队”大放异彩。

为了解决数据库“卡脖子”等挑战，金仓数据库坚持产品自主研发与持续创新，在可用性、稳定性、可扩展性等方面，已取得了显著突破。金仓自研的数据库管理系统KES不仅在性能上与国际主流数据库相媲美，更在弹性伸缩、智能分片、查询优化、多模存储等方面实现了技术创新。值得注意的是，经国家权威机构认证，V9版本核心源代码自主率已达100%。

在本届数博会成果发布活动上亮相的金仓云数据库一体机KXData-M基于超融合技术，为用户实现开箱即用、集约化部署、多租户隔离、多平台支持、容灾备份、自动化运维，确保系统安全性和稳定性，通过深度优化，综合性能提升20%以上。

随着市场对数据库需求的变化，各行各业信息技术应用创新的新场景落地也成为一大难题。跨厂商应用迁移难度大、成本高、风险高，对用户企业进行数字化创新升级造成巨大压力。对此，金仓数据库为企业提供“三低一平”解决方案，有效解决用户“不愿用、不敢用、不会用”的难题。凭借多语法兼容一体化框架、自动化迁移工具和双轨并行方案等综合实力，帮助用户实现数据与业务的一键平滑迁移，低难度、低成本、低风险，将数据安全完整地迁移到国产数据库中。

面对未来，电科金仓对国产数据库的发展展现出坚定信心。其相关负责人表示“国产数据库大有可为，国产数据库已经从‘可用能用够用’进入到‘越来越好用’的新阶段。”

(责编：曹淼、李源)

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