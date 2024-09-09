2024年8月份CPI继续回升 PPI有所下降

——国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读2024年8月份CPI和PPI数据

国家统计局今天发布了2024年8月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司首席统计师董莉娟进行了解读。

一、CPI环比继续上涨，同比涨幅有所扩大

8月份，受高温多雨天气等因素影响，全国CPI环比季节性上涨，同比涨幅继续扩大。

从环比看，CPI上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格上涨3.4%，涨幅比上月扩大2.2个百分点，影响CPI环比上涨约0.60个百分点。食品中，受夏季高温及局地强降雨天气等因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果和鸡蛋价格分别上涨18.1%、9.8%、3.8%和3.3%，合计影响CPI环比上涨约0.49个百分点；生猪产能去化叠加看涨预期偏强，猪肉价格上涨7.3%，影响CPI环比上涨约0.10个百分点。非食品价格由上月上涨0.4%转为下降0.3%，影响CPI环比下降约0.24个百分点。非食品中，受国际油价波动影响，国内汽油价格下降3.0%；临近开学出游需求有所回落，飞机票和旅游价格分别季节性下降5.1%和0.7%。

从同比看，CPI上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格由上月持平转为上涨2.8%，影响CPI同比上涨约0.51个百分点。食品中，鲜菜价格上涨21.8%，涨幅比上月扩大18.5个百分点；鲜果价格由上月下降4.2%转为上涨4.1%；猪肉价格上涨16.1%，受上年同期对比基数较高影响，涨幅比上月回落4.3个百分点；鸡蛋、食用油、牛肉、羊肉和薯类价格降幅在4.0%—14.5%之间。非食品价格上涨0.2%，涨幅比上月回落0.5个百分点，影响CPI同比上涨约0.13个百分点。非食品中，工业消费品价格由上月上涨0.7%转为下降0.4%，其中汽油价格由上月上涨5.3%转为下降2.7%；燃油小汽车价格下降6.4%，降幅略有扩大；家庭日用杂品、室内装饰品和中药材价格涨幅在1.1%—6.9%之间，涨幅均有回落。服务价格上涨0.5%，涨幅回落0.1个百分点，其中医疗服务、教育服务和家庭服务价格分别上涨1.9%、1.7%和1.6%；飞机票和宾馆住宿价格分别下降11.9%和3.6%。

据测算，在8月份0.6%的CPI同比变动中，翘尾影响约为-0.3个百分点，上月为0；今年价格变动的新影响约为0.9个百分点，上月为0.5个百分点。

二、PPI环比、同比均下降

8月份，受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比均下降。

从环比看，PPI下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，生产资料价格下降1.0%，降幅扩大0.7个百分点；生活资料价格连续两个月持平。高耗能行业价格下降是PPI环比下降的主要原因，其中黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.4%，有色金属冶炼和压延加工业价格下降2.3%，石油煤炭和其他燃料加工业价格下降2.0%，化学原料和化学制品制造业价格下降0.9%，非金属矿物制品业价格下降0.7%。煤炭开采和洗选业价格下降1.2%。部分技术密集型行业价格上涨，其中飞机制造价格上涨2.1%，工业机器人制造价格上涨0.8%，计算机整机制造价格上涨0.4%。消费品制造业中，文教工美体育和娱乐用品制造业、农副食品加工业价格分别下降0.2%、0.1%；纺织服装服饰业价格持平。

从同比看，PPI下降1.8%，降幅比上月扩大1.0个百分点。其中，生产资料价格下降2.0%，降幅扩大1.3个百分点；生活资料价格下降1.1%，降幅扩大0.1个百分点。主要行业中，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降8.0%，非金属矿物制品业价格下降5.1%，农副食品加工业价格下降4.0%，石油和天然气开采业价格下降3.3%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降3.0%，电气机械和器材制造业价格下降3.0%，汽车制造业价格下降2.2%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.2%，上述8个行业合计影响PPI同比下降约1.47个百分点，对PPI的下拉作用比上月扩大0.74个百分点。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨7.6%，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.9%，化学纤维制造业价格上涨0.8%，铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业价格上涨0.6%。

据测算，在8月份-1.8%的PPI同比变动中，翘尾影响约为-0.1个百分点，上月为0.1个百分点；今年价格变动的新影响约为-1.7个百分点，上月为-0.9个百分点。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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