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交通银行亮相2024年国家网络安全宣传周网络安全博览会

2024年09月09日10:59 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行亮相2024年国家网络安全宣传周网络安全博览会

　　作为2024年国家网络安全宣传周的重要活动，网络安全博览会于9月8日在广州开幕。交通银行再次围绕“网络安全为人民，网络安全靠人民”主题参展，通过通俗易懂、百姓喜闻乐见的方式，展示该行在网络安全以及数字化建设等领域的创新实践，普及金融网络安全知识，提高公众风险防范意识，传递金融为民温度。

　　走进交行展台，一个大大的金融护盾形象诠释了交行立足主责主业，筑牢网络安全防线的决心与能力。交行展台的一大看点便是其在个人和企业网络安全管理方面自主研发的智能风控体系。依托大数据、机器学习、知识图谱等技术，交行增强了金融交易风险事件的实时识别、预警和拦截能力。通过构建易用、高效、安全的“一站式”移动金融服务生态体系，以数字化手段满足客户多元化需求，以数字技术创新赋能金融网络安全。

　　“数字化新交行”展示区域，通过视频及图文等形式生动展示了交行积极响应建设金融强国的新要求、主动顺应发展数字经济的新形势，以数字技术与数据要素双轮驱动，培育新质生产力，持续赋能业务发展与服务能力提升，扎实做好数字金融大文章的最新成效。多维高效的数字化渠道、G—B—C多元联动的生态平台、AI模型治理等方面的实践与成果一一呈现。

　　值得一提的是，此次，交行在展馆精心设置了“网海冲浪大挑战”体感互动游戏。该游戏将网络安全理念与冲浪运动深度结合，让参与者在享受游戏乐趣的同时，深刻体会到网络安全的重要性。

　　此外，交行还结合“数据安全保护”“个人信息保护”“防范AI诈骗”“防范电信诈骗”四大主题推出系列海报，通过图文并茂的形式，向社会公众科普网络安全风险及防范要点，帮助公众提升自我保护意识，维护金融消费者权益，共筑网络安全防线。

　　“网络安全为人民，网络安全靠人民。”交行将坚决贯彻落实国家网络安全要求，坚定不移贯彻总体国家安全观，牢固树立以创新促发展，以安全保发展的理念。坚持统筹发展和安全，强化科技伦理治理和数据平权保障。严守网络安全底线，筑牢网络安全屏障，保护客户数据和资金安全，为守护国家网络安全贡献交行力量。

(责编：曹淼、李源)
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