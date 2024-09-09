人民网记者 李栋

当前，我国各地秋粮陆续进入成熟期，距离大面积收获还有不到1个月。秋粮是全年粮食生产的大头，主产区正分类施策，力促稳产丰收。

这几天，吉林省公主岭市的鲜食玉米进入收获期。玉米采收后立即被送入工厂经过清洗、塑封、杀菌等工序后，销往全国各地。从田间到包装完成仅仅需要4个小时。

在双龙镇大青山村的高标准农田，农户刘贵丹心里的秋收账算得是明明白白：“去年尝试种植鲜食玉米，一穗收购报价约为1元，秸秆还可以制成青贮饲料。一亩地产2600多穗鲜食玉米，比种普通玉米亩均增收500多元。”

数据显示：当前，公主岭市鲜食玉米基地发展到10万亩以上，远销日本、韩国、新加坡等16个国家和地区，产值达14亿元以上，年可带动就业5000余人，带动农民增收2000万元以上。

秋粮约占全年粮食总产量的四分之三。在今年秋粮作物生长的关键期，从中央到地方，高度重视粮食防灾减灾救灾。

财政部下达中央财政农业生产防灾救灾资金20.37亿元，支持河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃等地实施秋粮作物“一喷多促”。

重点对玉米、大豆、中稻等主要秋粮作物喷施植物生长调节剂、叶面肥、抗逆剂、杀菌杀虫剂等给予补助，支持农民合作社、服务专业户、农业服务类企业、农村集体经济组织、供销合作社等符合条件的农业社会化服务组织，采取统防统治方式推进喷施作业。

在湖北武汉市黄陂区前川街的冬峰家庭农场，一片片晚稻田在“一喷多促”后绿意盎然，长势喜人。

“经过及时喷洒叶面肥，不仅能有效补充了植株营养，还有利于抗高温抗氧化，提高后期产量。”今年种了近1000亩稻子的农场负责人胡冬峰介绍，中稻即将迎来收割，晚稻正在加强管理维护，预计10月中旬可以收割。“按目前的长势来看，只要管护得当，今年是一个丰收年。”

9月底，全国秋粮将陆续迎来大面积收获。“各主产区要通过分类施策，持续抓好秋粮后期田管。”农业专家介绍，在东北地区要重点防早霜；在黄淮海和西北地区抓好“一喷多促”；在南方地区落实水稻增施粒肥、扩种晚秋作物，努力实现灾区少减产、非灾区多增产。

仓廪实，天下安。2024年中央一号文件提出，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上。

近日，在全国粮油等主要作物大面积单产提升工作推进会上，农业农村部相关负责人表示，要聚焦玉米、大豆、小麦、油菜四大作物，在品种更新、技术集成、农机配套、工程措施、主体带动、防灾减灾以及减损增产七个方面强化工作举措，在新质生产力引领、改革创新驱动、机制协同保障、要素融合支撑、政策扶持保证五个方面寻求突破，深入推进大面积单产提升行动，力争取得更大成效，助力新一轮千亿斤粮食产能提升。

(责编：方经纶、吕骞)

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