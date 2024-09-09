原标题：湖北荆州：科技型中小企业入库数量实现新突破

今年以来，湖北省荆州市以“一二五六”科技创新体系为引领，聚焦企业自主创新能力提升，科学制定分区域、分阶段培育科技型中小企业计划，紧盯科技创新主体培育，抓住培育机制、培育服务、培育环境三个要素，不断强化企业科技创新主体地位，实现科技型中小企业入库数量跨越式增长。

湖北省科技厅相关负责人介绍，目前，荆州市评价入库科技型中小企业2015家，同比增长23％，位居湖北省第三，取得阶段性成效。

湖北省按照“储备一批、培育一批、提升一批”原则，实行梯次培育、动态管理，强化对中小企业分类指导、分级培育，建立高新技术企业培育库，着力构建完善“科技型中小企业-高新技术后备企业-高新技术企业”梯次培育机制，全过程跟踪科技企业成长，推进企业研发能力提升，提高科技企业创新活力和能力。

扎实开展服务企业“春晓行动”，深入企业进行政策宣讲和解读，采取“一对一”和“点对点”方式，优化个性化服务指导，帮助解决申报难题。通过多种培训模式结合，分区域、分领域组织开展科技型中小企业申报认定宣讲，提高科技型中小企业入库成功率。

同时，深化科技金融服务“滴灌行动”，精准服务高新技术企业和科技型中小企业，落实科技型中小企业财政补贴和研发费用加计扣除优惠政策，促进企业科技创新。发挥以“用”为导向的科技创新供应链平台、“科技一网通”平台的科技服务作用，创造良好的企业成长环境。

接下来，荆州市科技局将聚焦科技型中小企业和高新企业全生命周期和全业务链条，持续强化科技创新主体培育，加大对各类创新主体的支持力度，做好指导服务，助力企业科技创新和高新技术产业高质量发展。（科技日报记者 吴纯新 通讯员 姜胜来）

(责编：董童、李源)

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