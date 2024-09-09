原标题：中国造全球最大漂浮式风机、最大海上风机成功抵御超强台风

记者8日从明阳智慧能源集团股份公司（下称“明阳集团”）获悉，由该公司研发制造的当前全球最大漂浮式风机“明阳天成号”、全球最大海上风机MySE18.X-20MW成功抵御超强台风“摩羯”，展现出不俗的抗台风性能。

9月6日下午，台风“摩羯”（超强台风级）在海南文昌登陆，登陆时中心附近最大风力17级以上。“摩羯”横扫海南、广东、广西等地，在中国南海运行的风电机组均直接或间接受到“摩羯”影响。

在广东阳江，“明阳天成号”在锚链的牵引以及翼型塔筒提供的气动升力作用下，根据台风的方向进行自适应偏航调整，让风轮始终正对来风方向。在“摩羯”肆虐期间，风机的运动响应与设计预期相符。

在海南临高，今年8月下旬完成吊装的全球单机容量最大、风轮直径最大的海上风电机组MySE18.X-20MW，在此次极端天气状况中安然无恙。

MySE18.X-20MW机组搭载的是MySE292海上超大型叶片，该型号叶片长143米，系已下线的全球最长风电叶片。这个机组叶轮直径达292米，最大扫风面积66966平方米，相当于9个足球场大小。在主动抗台风技术加持下，MySE18.X-20MW机组成功扛过超强台风。

台风过境前后时期是风机发电的“富矿期”。明阳集团介绍，全球首个装机容量超三百万千瓦的海上风场——明阳阳江青洲四海上风电场43台风机在成功抵御超强台风冲击的同时，于9月5日0时至9月7日9时发电量超1088万千瓦时，再次证明中国在海上风电领域的技术领先力与可靠性。

此外，中国国内首个漂浮式风电平台“三峡引领号”、首台风渔融合一体化智能装备“明渔一号”等，均接受住了超强台风“摩羯”的考验。（记者 王晓斌）

(责编：董童、李源)

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