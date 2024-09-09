人民网北京9月9日电 （记者王震）据中国网信网消息，近日，国家互联网信息办公室发布《国家信息化发展报告（2023年）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，我国算力基础设施综合水平稳居全球第二，截至2023年底，提供算力服务的在用机架数达810万标准机架，算力总规模超230EFLOPS，其中智能算力规模达到70EFLOPS，新增算力基础设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎。

2019年至2023年我国在用数据中心机架规模。数据来源：工业和信息化部

《报告》指出，我国“东数西算”战略深入实施，全国一体化算力网络加快构建，中西部算力设施占全国比例提升至41%，规划建设超180条“东数西算”干线光缆，高速长距传输技术显著改善跨东西部数据传输质量。国家超算互联网启动建设，推动构建市场化、互联网化、标准化的先进计算服务环境。国家超级计算中科院中心、西安中心、乌镇中心陆续验收批复，推动新材料、新能源、人工智能等领域算力提升，满足区域发展需求。

(责编：王震、吕骞)

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