新华社福州9月9日电 （记者吴剑锋）2018年，台北青年徐冠胜发起成立了台湾第一个人工智能领域相关协会——台湾人工智能发展协会。一年后，有感于大陆数字经济前景广阔，他将第一家公司落户在福建厦门。

在徐冠胜看来，大陆是更适合机器人“成长”的沃土。8日，在厦门参加第二十四届中国国际投资贸易洽谈会时，徐冠胜说：“台湾人工智能以学术、技术理论为主，市场落地应用相对困难。而大陆拥有丰富的应用场景，是一片广袤的‘试验田’，可以为人工智能的测试、训练提供海量的数据支撑。”

搬运机器人、护理机器人……近年来，针对大陆的市场需求，徐冠胜的团队孵化出形态各异的智能产品，它们主要应用于工业制造和农业领域，可以取代一些简单的体力劳动。2020年，在他的推动下，台湾人工智能发展协会还与厦门市人工智能行业协会、厦门市科技交流中心共建海峡智慧科技研究院，为台湾人工智能产业人才、技术资源登“陆”搭建桥梁、提供保障服务。

随着新一轮科技革命和产业变革，新质生产力不断涌现，越来越多台胞融入大陆智能制造、信息技术、生物医药等领域发展，祖国大陆的向“新”力日益成为吸引台胞的“向心力”。

来自台湾的前光电工业协进会执行长、光鼎电子独立董事罗怀家长期关注两岸电子信息产业发展，此次他的身影也出现在投洽会现场。他表示，近年来，大陆不断优化营商环境和创新环境，培育新兴产业，出台支持台青台企创业就业的政策，这为两岸产业协作、优势互补提供了广阔舞台。

近年来，新质生产力催生的贸易需求为两岸经贸合作提供了新的增长点。中国社科院台湾研究所政治经济研究室主任、研究员吴宜表示，两岸贸易中的高技术产品占比正持续上升，包括半导体在内的高端制造业的发展，为台胞提供了新的市场红利、制度红利以及开放红利。

“在大陆，新一代信息技术、人工智能、电动汽车等产业蓬勃发展，实体经济和数字经济深度融合，先进制造业和现代服务业相互嵌入。在此背景下，两岸经济合作交流是一片蓝海，台胞台企大有可为。”吴宜说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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