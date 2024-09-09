人民网北京9月9日电 （记者夏晓伦）当前，快消品行业正以前所未有的速度迈向高质量发展阶段。快消品行业的高质量发展不仅满足了消费者日益多样化的需求，也为经济的稳定增长做出了积极贡献。

最新数据显示，从全渠道销售额看，2024年1-5月中国快消市场相较去年同期整体呈现恢复态势，其中线上渠道增速为18%，线下渠道跌幅收窄至2.3%，共同拉动全渠道增长回升至4.3%。

专家表示，在产品创新方面，众多快消品企业加大研发投入。渠道上的变革也为快消品行业的高质量发展助力。同时，服务质量也在不断提升，完善的售后服务体系让消费者买得放心、用得舒心。

另据京东超市数据显示，今年上半年，京东超市持续增长，新用户增长20%，订单量增长超30%，收入实现高双位数增长。截至2023年底，京东超市已出现50多个年销售额超10亿元的超级品牌，以及100多个5亿元品牌和500多个过亿元品牌。

在快消品行业的下半场，用户消费需求也在悄然变化。波士顿咨询公司(BCG)公布的调研报告显示，当前消费需求正在分化，主要消费品呈现高价格带和低价格带增长、中价格带下跌的趋势。

京东集团高级副总裁、京东零售大商超事业群总裁姚彦中在“京东超市十周年发布会”表示，快消品行业进入下半场，应警惕陷入劣币驱逐良币、损害消费者权益的情况，要从抓风口转向练内功，京东超市将帮助品牌提升供应链、产品力、质价比三大核心能力，助力品牌在京东实现高质量的持续增长。

为此，京东集团将投入一百亿，支持京东超市的百亿农补项目以及新品支持。京东超市品牌合作升级，提供甩手掌柜模式，品牌只需要做好产品，京东采销将包揽运营工作，从而为品牌在运营上大幅减负。重构供应链助力品牌降低成本，致力将货物搬运次数再减少一次。确保最高质价比，目前已在全国45个亚洲一号仓库建立了安全监测实验室。

“站在新十年的起点，将继续发挥自身高效的供应链和全渠道能力，构筑起繁荣的开放生态，助力合作伙伴健康、可持续发展。”京东集团CEO许冉表示。

(责编：孙红丽、吕骞)

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