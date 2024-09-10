本报记者 廖睿灵文/图

位于北京市朝阳区的一家市内免税店，将于今年底适用新的市内免税店管理办法，继续放宽购物限制。

北京市朝阳区一家市内免税店内景。

位于北京市西城区的国药中服免税是一家外汇商品免税店。今年底，这家免税店将转型成为市内免税店，支持60天内有出境计划的中外旅客在此购物。

最近，财政部等五部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》（以下简称《通知》），明确自今年10月1日起，将在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店。除此之外，将把北京、上海、青岛等地的13家外汇商品免税店转型为市内免税店。

什么是市内免税店？哪些人能在市内免税店“买买买”？它和我们熟悉的机场免税店有什么不同？

现存市区内免税店有待转型

9月4日，在北京市朝阳区的一家市内免税店，记者看到几名消费者正在闲逛。其中一名顾客朱女士告诉记者，自己和朋友在附近购物时发现这里有一家免税店。“平时都是在机场出入境才会碰到免税店，第一次看见开在市区里的免税店，挺新鲜。”朱女士说。

所谓市内免税店，就是设立在城市中心区域，允许有出境计划的游客在市区内提前购买免税品的商店。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇告诉记者，除了市内免税店，目前国内免税店类型还包括口岸免税店、离岛免税店和运输工具免税店。其中，口岸免税店通常设立在机场、港口和其他国际交通口岸，主要服务于即将出境的旅客；离岛免税店位于特定岛屿（如海南岛），不仅针对游客，也面向本地居民，享有特殊的税收优惠政策；运输工具免税店指在飞机、火车等交通工具上设立的小型免税销售点，供旅客在旅途中购买免税商品。

与口岸免税店、离岛免税店“持出境机票可购物”不同，目前在市内免税店购买免税商品通常存在一定限制。

“我们免税店现在仅支持有外国护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证的消费者购买免税品，单人单次完税额度限制为2000元，消费者购买的免税品只能在首都机场T2航站楼离境提取。”北京市朝阳区这家市内免税店店员告诉记者，“对于通过其他航站楼和大兴机场出境的旅客来说，这些购物限制的确不太方便。如果国内符合要求的消费者想购物，我们会推荐他们通过微信小程序下单，商品直接邮寄到家。”

同样位于市区，地处北京市西城区的国药中服免税店显然热闹不少。这家免税店属于外汇商品免税店，店内共有四层，负一层主营护肤品和酒水类商品，一至三层有箱包、食品、黄金等多类商品。北京市民肖慧告诉记者，自己是这家免税店的常客。“我家就在这附近，时不时会来店里‘淘货’，很多折扣商品和临期商品都挺划算。”她说。

与市内免税店不同，这家外汇商品免税店的购物条件相对宽松。据该免税店店员介绍，店内负一层是完税商品区，消费者没有护照也能购物。如果是一至三层，只有持含180天内入境记录护照的中国公民、台胞（持台胞证）才可购物，单人单次购物金额不得超过5000元。

“最近国家出台了市内免税店新政，我们也要转型成市内免税店，以后能服务更多消费者，购物的门槛也会进一步放宽。”该店员说。

市内免税店新政带来的好处

和品牌专柜相比，免税店的最大优势就是价格实惠。而相较于口岸免税店和离岛免税店，市内免税店位置便利、购物时间相对自由，是不少旅客购买免税商品的好去处。

“比起口岸免税店，市内免税店能提供更舒适的购物环境和更充裕的购物时间；和离岛免税店相比，市内免税店不受地理位置限制，能吸引更多本地和周边地区顾客。因此，市内免税店能在一定程度上促进城市的商业活动，增加游客的停留时间，还有可能带动周边商圈的发展。”洪勇说。

记者了解到，目前在北京、上海、青岛、大连等地，国内共设有13家外汇商品免税店；在北京、上海、青岛、大连、厦门、三亚，共有6家市内免税店。从消费群体看，此前外汇商品免税店主要面向中国籍旅客，持有180天内入境记录的可以购物；市内免税店则主要面向外籍及港澳台消费者。

此次市内免税店新政的重点之一，就是要推动这13家外汇商品免税店转型成为市内免税店。

根据《通知》，现由中国出国人员服务有限公司经营的北京、上海、青岛、大连、南京、重庆、合肥、南昌、昆明、杭州、郑州、哈尔滨等12家外汇商品免税店，以及现由中国港中旅资产经营有限公司经营的哈尔滨外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业；到期未完成转型的外汇商品免税店，予以关闭，免税店原经营主体应当向海关申请终止经营并办理相关注销手续。今后，将不再设立外汇商品免税店。

外汇商品免税店转型市内免税店有啥好处？

首先是能买货的顾客更多了。根据《市内免税店管理暂行办法》（以下简称《办法》），市内免税店面向的旅客是指持出入境有效证件即将于60日（含）内搭乘航空运输工具或国际邮轮出境的旅客，包括但不限于中国籍旅客。这意味着，原本主要服务港澳台和外籍旅客的市内免税店，今后也支持有出境计划的中国籍旅客购物；主要面向国内消费者的外汇商品免税店转为市内免税店后，中外籍顾客均可购物。

其次，售卖的商品种类更加丰富。除了消费者熟悉的食品、服装服饰、箱包、鞋帽、母婴用品、首饰和工艺品、电子产品、香化产品、酒等便于携带的消费品，《办法》还鼓励销售国货“潮品”和特色产品。哈尔滨一家外汇商品免税店的工作人员介绍，目前该店正按相关要求进行转型升级：“我们门店位于市区商业地段，来往顾客比较多，购物时间相对充裕。店铺转型后预计会新增酒等免税商品，有助于店铺利润增长。”

此外，旅客购物额度不再设限。与目前部分市内免税店和外汇商品免税店设有明确消费额度不同，《办法》提出，旅客在市内免税店购买免税商品不设购物额度，但应当符合海关关于旅客携带行李物品进出境应当以自用、合理数量为限的规定。也就是说，在合理自用的前提下，今后出境旅客将有更充足的时间在市内免税店放心“买买买”。

现有的市内免税店也将适用新颁行的《办法》，进一步放宽购物限制。若上述13家外汇商品免税店转型顺利，加上现有6家市内免税店和新增8家市内免税店，全国市内免税店将达到27家。

鼓励销售国货“潮品”

大力推动市内免税店发展，更有助于打造属于中国的免税品牌。

根据中国旅游研究院发布的数据，2023年，中国出境旅游人数超过8700万人次，预计今年出境旅游人数将达1.3亿人次。“出境热”意味着庞大的消费体量。过去一段时间里，国人出境游往往会受部分国家特色免税商品吸引，比如韩国的化妆品、日本的电器等。在韩国一家知名护肤品连锁店工作超5年的唐小雯告诉记者，韩国有不少护肤品牌名声响、价格实惠，尤其作为免税商品购买还有不少折扣套餐。长久以来，“去韩国旅游一定要买护肤品”是不少旅客的共识。

“不过，这几年伴随国货品牌持续成长和中国的离岛免税店不断发展，不仅中国消费者愿意在国内的免税店购物，很多韩国旅客也会到中国的免税店‘进货’，如果未来中国免税店继续壮大，可能也会形成类似‘日韩代购’的消费热。”唐小雯说。

针对市内免税店的经营商品，此次《办法》明确提及，鼓励市内免税店销售国货“潮品”，将具有自主品牌、有助于传播中华优秀传统文化的特色产品纳入经营范围。这意味着，市内免税店可能成为未来国潮“走出去”的重要窗口。

“市内免税店主要针对的是出境群体，包括出境游的中国消费者和来华旅游后归家的外籍人士。近期国内出台了鼓励外国人来华旅游、开放144小时过境免签等政策，这些举措都旨在吸引更多国际游客，提升中国旅游吸引力的同时，通过延长游客停留时间来刺激消费，进而推动当地经济增长。”洪勇说。国家移民管理局数据显示，今年上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。作为消费场景之一的市内免税店，可为即将出境的旅客提供更多元的购物选择。洪勇认为，如果这些外籍游客、海外留学生等群体把在市内免税店购买的“国潮”商品于海外推广，将有助于打造中国自身的免税品牌。

“市内免税店鼓励销售‘国潮’商品、不设购物限额，预计将进一步激发消费者的购买欲望，尤其对于外国游客来说，这是了解和购买中国本土品牌的好机会，也有利于推动中国品牌的国际化进程，提升中国产品的国际形象。”洪勇说，“当然，新政效果仍待一定时间观察，包括其对旅游业的实际贡献、对本地经济的拉动作用和对消费行为的影响等。期待新政出台后，能为国货消费创造更多的增长空间。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

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