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丰富消费选择 释放消费潜力（开放谈）

东 艳
2024年09月10日05:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　当前，伴随全球经济复苏，国际游客数量增加，中国正加速推动出入境便利、支付便利等多项政策以提升对外开放水平。加快转型、新设市内免税店，推出覆盖中国主要旅游消费中心城市更广泛的店面布局、提供更便利的购物场所、丰富国货精品购物品种等措施，将进一步释放消费潜力，推进全球跨境消费、区域经济增长和国际旅游业发展，助力中国经济转型与升级。

　　发展市内免税店有助于通过业态创新构建新型免税经济。目前，免税经济在推进国际旅游业发展中逐步演进。从选址看，在机场、口岸、交通工具等场所设置免税店，能够增强旅游目的地吸引力，促进旅游业的多元化发展，不仅提升了旅游服务的附加值，还带动了相关产业的繁荣。从价格看，免税政策通过降低商品售价，直接刺激消费增长，优化了消费结构，推动了消费升级，能进一步推动国内零售业的健康发展。从供给看，免税政策降低了企业成本，激励了企业生产积极性，吸引了更多国内外投资，推动了相关行业的快速发展。此外，免税政策引导企业关注市场需求和消费者偏好，优化供给结构，有利于提升产品的市场竞争力和行业的可持续发展能力。市内免税店新政策的推出，更是标志着中国免税市场的进一步开放，将推动国内消费市场与全球经济深度融合。

　　市内免税店对中国入境旅游消费将发挥积极促进作用。中国的入境旅游市场正在快速复苏，中国不断扩大免签“朋友圈”，推进免签入境、过境免签、口岸签证以及一系列便利外籍人员来华的政策措施。今年前7个月，全国各口岸入境外国人达到1725.4万人次，同比增长了129.9%。市内免税店的扩容，将进一步拉动相关旅游消费。市内免税店设置在市区内，旅客可以在出境前60天购物，通过优化购物流程、提供多元化支付方式以及线上线下结合的销售模式创新，将进一步提升旅客购物体验。

　　市内免税店也将成为推进首发经济、展示自主品牌、传播民族传统文化的重要平台。市内免税店为消费者提供了更丰富的商品选择，尤其是奢侈品、电子产品和美妆等高端消费品领域免税优势明显。市内免税店有助于推进首发经济，吸引国际知名品牌在免税店举办新品首发活动，利用免税政策优势扩大市场影响力。这不仅有利于国际品牌打开中国市场，也为国潮品牌的崛起提供了重要机遇。国潮消费是中国消费市场的重要趋势，国潮品牌因其融合传统文化与现代设计，深受年轻消费者喜爱。市内免税店鼓励销售“国潮”商品、向世界传播中华文化，这为国际游客了解、购买具有中国地方特色和中华文化元素的产品提供了平台，也为本地品牌出海创造了新的机遇。

　　市内免税店政策还有助于推进区域消费中心建设，提升城市吸引力。本次新增市内免税店的地区综合考虑了各地出入境旅客流量，结合区域布局、城市商业设施建设和旅游业发展等因素，在一线城市、重要旅游区设置市内免税店，推进多个区域国际消费中心建设。例如，广州具有重要交通枢纽地位，白云机场旅客吞吐量全国第一，当地也有中国重要的服装、化妆品等生产基地。在此新设市内免税店，将更有效地发挥链接作用。游客在市内免税店消费，周边酒店、餐饮等场所都将因免税店带来的客源而受益，进而推动整个地区旅游经济繁荣。与此同时，通过不断优化的供应链和物流系统，市内免税店也将为区域经济的可持续发展提供新的增长点。

　　近些年，海南离岛免税政策的实施对中国免税业态发展提供了探索经验。2023年海南离岛免税销售金额437.6亿元，免税购物675.6万人次，免税购物5130万件，免税购物已成为推动地方经济增长的核心动力之一。免税店遍布海口、三亚等重要城市和旅游区，吸引了众多国际高端品牌进驻，这些品牌的“落户”不仅提升了免税店的吸引力，也强化了海南作为国际购物和旅游目的地的地位。同时，政府通过实施智能追溯系统，确保免税商品质量，强化市场监管，保障了免税行业的健康发展。在前期经验基础上，市内免税店政策的完善以及监管机制、营销策略、服务模式等多方面的创新，将进一步推动中国特色市内免税店的构建与发展，为全球消费者带来更多新颖、时尚、高品质的消费选择，成为展现中国魅力的重要窗口。

　　（作者系中国社会科学院世界经济与政治所研究员、海南省经济研究中心副主任）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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