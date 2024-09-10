本报记者 徐令缘

世界知识产权组织近日发布了《2024年全球创新指数（GII）报告》先期报告。报告显示，中国拥有的全球百强科技创新集群连续第二年位居世界第一。科技创新集群是城市或城市群。世界知识产权组织根据《专利合作条约》公开的专利申请中发明人所在地和已发表科技论文的作者所在地这两个指标进行统计和排名。世界知识产权组织首席经济学家表示，这份报告反映出中国不断增长的科技创新能力，这是一项了不起的成就。

创新集群展现活力

《2024年全球创新指数（GII）报告》先期报告显示，中国拥有26个全球百强科技创新集群，超过去年的24个。在全球十大科技创新集群榜上有7个在亚洲，日本东京—横滨城市群位居榜首，其次是中国深圳—香港—广州城市群，中国北京升至第三位。

世界知识产权组织首席经济学家卡斯滕·芬克表示，在发布的全球百强科技创新集群名单中，中国有26个百强科技创新集群，有4个中国产业科技创新集群进入了前10强，包括深圳—香港—广州、北京、上海—苏州。特别值得一提的是，南京2024年从第12位跃升至第9位，有一些以前未进入前100名的中国科技创新集群也进入了前100名。总体而言，这反映了科技产出的增长，尤其是国际专利的增长，很多创新活动都发生在中国的城市和大都市区，这是一项了不起的成就。综合多项指标来看，中国很多行业的科技创新能力已经处于世界最前沿的水平。

集群数量优势的凸显，彰显中国科技创新的活力和潜能。GII中的科技创新集群是城市或城市群。据介绍，全球科技创新集群排名根据两个指标：一是《专利合作条约》公开的专利申请中发明人所在地，二是已发表科技论文的作者所在地。世界知识产权组织对这些指标进行统计和排名，确定全球最活跃的科技活动集聚地区。

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林认为，科技集群通常代表着地区内的创新活动、科技人才、研发投入等要素的集中，是衡量一个地区科技创新能力的重要标志。两年来，中国在科技集群数量上占据优势，有多方面原因，比如政府的大力支持、企业创新能力的提升、科研机构的积极参与等，尤其是中国企业技术专利数量大幅度增长。

涌现更多高价值知识产权

中国专利申请量已连续多年位居世界前列。2021年，世界知识产权组织发布的《世界知识产权指标》报告显示，中国提交的专利申请数量最多，中国国家知识产权局共受理159万件专利申请，接近全球专利申请量的一半。

2024年，中国知识产权申请再创佳绩。国家知识产权局局长申长雨表示，今年上半年，全国高校和科研机构专利转让许可次数同比增长22.2%，一批高价值专利在高端化、智能化、绿色化产业场景中加速落地。专利密集型产业增加值达到15.3万亿元，占GDP比重增至12.7%。今年1-5月，知识产权使用费进出口总额达1800亿元，同比增长14.1%，其中出口额同比增长17.7%，高于进口额增速4.7个百分点。

中国科技论文世界影响力逐步提升。中国科学技术信息研究所发布的2023年中国科技论文统计结果显示，中国各学科最具影响力期刊论文数量首次升至世界第一位，高水平国际期刊论文数量及被引用次数均排在世界第一位。

中国正不断涌现出更多高价值知识产权。中国国家知识产权局发布数据显示，截至今年6月，中国国内发明专利有效量达到442.5万件，权利人为企业的发明专利占比提升到72.8%，企业创新更加活跃。每万人口高价值发明专利拥有量达到12.9件，提前实现国家“十四五”规划预期目标。中国国内有效注册商标量达4590.9万件，再创新高。

重点领域专利布局持续稳步推进，展现创新发展的领头带动作用。在人工智能领域，2024年7月3日，世界知识产权组织发布《生成式人工智能专利态势报告》，报告显示，在2014年至2023年的十年间，全球生成式人工智能相关的专利申请量为5.4万件。其中，中国的专利申请量超过3.8万件，占全部专利数量的70.3%，位居全球第一。

在绿色创新领域，2016—2023年，中国在共建“一带一路”国家及相关组织的绿色低碳发明专利累计申请量和授权量分别为3637件和1664件，年均增速分别为26.0%和21.3%，2020—2023年年均增速进一步提高至65.4%和49.6%。绿色低碳技术专利申请量、授权量排名前5的企业中，既有传统能源企业，也有新能源和新能源汽车企业，同时也包括数字通信类企业，反映出数字化、绿色化融合创新的发展特点。

塑造国际合作新格局

中国国家知识产权局消息称，目前，中国知识产权领域正在积极提升对外开放水平，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理。中国已成功加入工业品外观设计国际注册海牙协定和版权方面的马拉喀什条约，推动缔结了产权组织知识产权、遗传资源和相关传统知识条约。中国申请人在PCT国际专利、海牙体系外观设计、马德里国际商标申请这世界知识产权组织三大业务体系中，申请量稳居世界前列。截至今年6月，国外在华有效发明专利和有效注册商标量分别达到91.9万件和213.5万件，保持稳定增长。

国家知识产权局国际合作司副司长盛莉介绍，中国与全球80多个国家和地区建立了稳定的合作关系，正在实施的知识产权合作协议超过200份，构建起多边、周边、小多边、双边“四边联动、协调推进”的知识产权国际合作新格局。她表示，下一步，将继续加强知识产权国际合作，谋划开展更多务实合作项目，积极助力服务高水平对外开放。

卡斯滕·芬克认为，近年来，中国越来越注重对知识产权的使用。他表示，知识产权体系对于成功和创新至关重要，可以看到中国国内知识产权使用的大量增长，同时也看到，在过去的5年里，越来越多的中国公司寻求在国外保护其知识产权，这也表明，中国公司正在寻求在海外将其创新成果商业化。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，科技创新集群是国家创新生态系统的重要基础，这些集群不仅在发达国家蓬勃发展，也在新兴经济体中逐步崛起。世界知识产权组织将继续支持这些集群，帮助其利用知识产权，将研究成果转化为实际解决方案。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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