本报上海9月9日电 （记者谷业凯）记者日前从2024年浦江创新论坛——独角兽创新发展论坛上获悉：2016年至2023年，我国独角兽企业数量由131家增至375家，独角兽企业总估值由近5000亿美元升至超1.2万亿美元。

论坛上发布的《中国独角兽企业发展追踪报告》显示，2016年至2023年，我国独角兽企业赛道从22个增至39个，从模式创新为主逐步转为技术创新引领。其中，集成电路连续3年成为独角兽企业数量最多的赛道，机器视觉、类脑科技、生成式AI等人工智能新细分领域不断产生独角兽企业。报告还显示，前沿科技领域独角兽企业数量由2016年的35家增长至2023年的249家。2023年，94家独角兽企业申请了1157件PCT国际专利，参与国际科技竞争能力显著增强。

报告显示，2016年至2023年，累计22个省份出现过独角兽企业，其中北京、上海、广东独角兽企业数量持续领先。独角兽企业分布的城市从16个增加至56个，北京、上海、深圳、广州、杭州是独角兽企业主要聚集地。

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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