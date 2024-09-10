人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国独角兽企业数量增至375家

2024年09月10日05:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报上海9月9日电  （记者谷业凯）记者日前从2024年浦江创新论坛——独角兽创新发展论坛上获悉：2016年至2023年，我国独角兽企业数量由131家增至375家，独角兽企业总估值由近5000亿美元升至超1.2万亿美元。

　　论坛上发布的《中国独角兽企业发展追踪报告》显示，2016年至2023年，我国独角兽企业赛道从22个增至39个，从模式创新为主逐步转为技术创新引领。其中，集成电路连续3年成为独角兽企业数量最多的赛道，机器视觉、类脑科技、生成式AI等人工智能新细分领域不断产生独角兽企业。报告还显示，前沿科技领域独角兽企业数量由2016年的35家增长至2023年的249家。2023年，94家独角兽企业申请了1157件PCT国际专利，参与国际科技竞争能力显著增强。

　　报告显示，2016年至2023年，累计22个省份出现过独角兽企业，其中北京、上海、广东独角兽企业数量持续领先。独角兽企业分布的城市从16个增加至56个，北京、上海、深圳、广州、杭州是独角兽企业主要聚集地。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月10日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为什么要加快经济社会发展全面绿色转型？权威部门解读
　　【观点摘要】 ·我国绿色低碳发展取得历史性成就，为全球可持续发展作出重要贡献。 ·站在人与自然和谐共生的高度，认识和把握经济社会发展全面绿色转型。…
聚焦核心能力打造 业界助力快消品行业练内功
　　人民网北京9月9日电 （记者夏晓伦）当前，快消品行业正以前所未有的速度迈向高质量发展阶段。快消品行业的高质量发展不仅满足了消费者日益多样化的需求，也为经济的稳定增长做出了积极贡献。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部