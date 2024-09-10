AES100民用涡轴发动机获颁型号合格证
2024年09月10日05:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京9月9日电 （记者邱超奕）记者从中国航空发动机集团有限公司获悉：中国航发自主研制的1000千瓦级民用涡轴发动机AES100近日在北京获颁中国民用航空局型号合格证。AES100发动机成功取证，标志着我国具备按照国际通行适航标准自主研制先进民用涡轴发动机的能力。
航空发动机是飞机的“心脏”，涡轴发动机主要配装各类直升机。AES100发动机是我国第一型严格按照国际通行适航标准自主研制、具有完全自主知识产权的先进民用涡轴发动机，设计功率1100千瓦，采用先进材料和功能部件，具有高效率、低油耗、长寿命、高安全性等优势，可满足双发5—6吨级直升机和单发3—4吨级直升机动力需求，综合性能达到当代国际先进水平。
《 人民日报 》（ 2024年09月10日 12 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 为什么要加快经济社会发展全面绿色转型？权威部门解读
- 【观点摘要】 ·我国绿色低碳发展取得历史性成就，为全球可持续发展作出重要贡献。 ·站在人与自然和谐共生的高度，认识和把握经济社会发展全面绿色转型。…
- 评论
- 关注