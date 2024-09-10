本报北京9月9日电 （记者邱超奕）记者从中国航空发动机集团有限公司获悉：中国航发自主研制的1000千瓦级民用涡轴发动机AES100近日在北京获颁中国民用航空局型号合格证。AES100发动机成功取证，标志着我国具备按照国际通行适航标准自主研制先进民用涡轴发动机的能力。

航空发动机是飞机的“心脏”，涡轴发动机主要配装各类直升机。AES100发动机是我国第一型严格按照国际通行适航标准自主研制、具有完全自主知识产权的先进民用涡轴发动机，设计功率1100千瓦，采用先进材料和功能部件，具有高效率、低油耗、长寿命、高安全性等优势，可满足双发5—6吨级直升机和单发3—4吨级直升机动力需求，综合性能达到当代国际先进水平。

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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