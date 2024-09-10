人民网北京9月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，9月10日白天，山东南部、河南东部和南部、安徽、湖北、湖南中北部、江西、浙江中西部、福建、四川东部、重庆、贵州东北部、广东东北部等地有35-36℃高温天气，其中，湖北中东部、江西中北部、四川东北部、重庆等地部分地区最高气温37-39℃，重庆北部局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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