尊老爱老是中华民族的优良传统和美德。

截至去年底，我国60岁及以上老年人口达2.97亿，占总人口的21.1%，我国已进入中度老龄化社会。近年来，我国大力发展养老服务事业，加快建设中国特色养老服务体系，“养老”变“享老”的温暖图景正在成为现实。

更安心：基本养老服务清单“承诺必达”

“一有啥事，打个电话就有人上门，平时也总来关心我生活上有什么短缺的，就跟家里人一样。”家住江苏南通崇川区的特殊困难老人李大爷独居在家，还患有基础疾病，腿脚也不便，街道工作人员经常上门探访，让他感觉晚年生活并不孤单。

这是江苏开展特殊困难老人探访关爱服务的温暖缩影。空巢、独居、留守、失能等特殊困难老人在日常生活中面临诸多实际困难，尤其是居家安全风险不容忽视。为此，江苏将特殊困难老人探访关爱服务列入省级基本养老服务目录清单，加大兜底力度。

今年上半年，江苏23.6万名特殊困难老人被纳入定期探访关爱机制。同时，江苏还采取政府购买养老服务等方式，为80周岁及以上老年人提供生活照料、康复护理、助医助洁、紧急救援等服务，与探访关爱服务相结合，满足老年人多元化养老服务需求。

养老服务做好“兜底”，老人生活才能“有底”。2023年5月，我国建立国家基本养老服务清单制度，将物质帮助、照护服务、关爱服务等三大类16项服务内容纳入其中。各省份结合实际情况出台清单，且标准不低于国家级清单。现阶段养老服务“重点要保什么”“保到什么程度”一目了然，也为各地“承诺必达”打下制度基础。

“建立基本养老服务清单只是第一步。”民政部养老服务司相关负责人介绍，下一步，将探索建立基本养老服务清单随经济社会发展水平动态调整的长效机制，根据经济社会发展情况和老年人实际需求，调整服务内容和服务标准，不断织密基本养老服务保障网。

更舒心：服务资源进一步向老人周边、身边、床边聚集

在吉林省延边朝鲜族自治州珲春市靖和街道大唐社区，87岁的张玲一大早就来到社区的综合养老服务中心按摩。隔壁活动室里，她89岁的老伴于成海正在进行“象棋大战”，不时发出爽朗的笑声。

“现在，社区里办了食堂，老年人吃饭既方便又有优惠，社区还定期组织上门体检。我们的需求社区都想到了。”这样的晚年生活，张玲觉得很满足。

调查显示，我国九成以上的老人倾向于居家养老。

2023年，吉林省投入1亿元支持建设102个嵌入式社区养老服务中心和100个社区老年食堂，不断提高服务覆盖面。

“十四五”期间，中央财政支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目，为符合条件的老年人建设家庭养老床位30.36万张，提供居家养老上门服务53.58万人次。

既要有服务，更要服务到位。2023年10月，我国发布针对居家养老上门服务的首个国家标准，为居家养老上门服务内容、服务组织条件及相关流程要求等提供基本指引。

民政部养老服务司相关负责人表示，这些年，各地对居家社区养老服务进行了积极探索，积累了丰富经验。下一步，将抓好完善居家社区养老服务网络这一首要的基础性工作，构建城市地区“一刻钟”居家社区养老服务圈，补齐农村养老服务短板，推动养老服务资源进一步向老人周边、身边、床边聚集。

更顺心：适老化改造护航老人更好参与社会生活

带着小孙子下楼遛弯、买菜，不用担心爬楼梯夏天一身汗、回南天梯滑易摔倒，是家住广东省深圳市龙岗区龙城街道碧湖玫瑰园小区8楼的77岁老人李秀荣曾经的盼望，如今已成了日常。“以前爬一层楼就要歇一下，腰和膝盖疼得厉害，家里尽量凑合，能不下楼就不下楼。”

在深圳龙城街道，老旧小区加装电梯395台，惠及3万多居民，曾经的“悬空老人”再也不用“上下为难”。

打造无障碍环境，是老年人能够平等、充分、便捷地参与和融入社会生活的“必需品”。

2023年9月1日，我国首部无障碍环境建设专门性法律——无障碍环境建设法正式施行。这部法律明确将老年人作为重点保障对象，对老旧小区加装电梯、药品说明书“字小如蝇”等老人关心的急难愁盼问题进行了明确规定。

如今，657种药品纳入第一批药品说明书适老化及无障碍改革试点名单，“大字版”“有声版”说明书逐步落地；2000多家网站和手机APP完成升级改造，护航银发族乐享“数智生活”；一些地方还专门发布适宜老年人的无障碍旅游路线，为老人晚年生活增辉……

从老有所依到老有所享、老有所乐，亿万老年人生活更幸福，中国式现代化的底色更温暖。

新华社北京9月9日电

(责编：王震、陈键)

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