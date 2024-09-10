记者潘洁 韩佳诺

国家统计局9日发布数据显示，8月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.8%，国内物价总体保持基本平稳。

在我国CPI“篮子”商品中，食品占比较高。数据显示，8月份，食品价格环比上涨3.4%，涨幅比上月扩大2.2个百分点；同比上涨2.8%，影响CPI同比上涨约0.51个百分点。

“食品尤其是鲜菜水果价格上涨，带动CPI涨幅有所扩大。”国家发展改革委市场与价格研究所研究员刘方说，季节叠加气候因素带动本轮蔬菜价格上涨。8月份，鲜菜价格影响CPI同比上涨约0.44个百分点。

从环比看，受夏季高温及局地强降雨天气等因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果和鸡蛋价格分别上涨18.1%、9.8%、3.8%和3.3%；猪肉价格上涨7.3%。从同比看，鲜菜价格上涨21.8%，涨幅比上月扩大18.5个百分点；鲜果价格由上月下降4.2%转为上涨4.1%；猪肉价格上涨16.1%。

“5月份以来受出栏量下降等因素影响，猪肉价格反弹并持续上涨，8月份猪肉价格创2023年2月份以来的高位。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇说，随着新生仔猪数量的持续增加，后期猪肉价格有望逐步回稳。

从非食品价格看，8月份，非食品价格环比由上月上涨0.4%转为下降0.3%；同比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.5个百分点。

非食品中，受国际油价波动影响，国内汽油价格环比下降3%，同比由上月上涨5.3%转为下降2.7%；临近开学出游需求有所回落，飞机票和旅游价格分别季节性下降5.1%和0.7%。

8月份，受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点；同比下降1.8%，降幅比上月扩大1个百分点。

主要行业中，黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、农副食品加工业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、化学原料和化学制品制造业8个行业合计影响PPI同比下降约1.47个百分点，对PPI的下拉作用比上月扩大0.74个百分点。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟介绍，高耗能行业价格下降是PPI环比下降的主要原因，其中黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.4%，有色金属冶炼和压延加工业价格下降2.3%，石油煤炭和其他燃料加工业价格下降2%。

值得注意的是，部分技术密集型行业价格环比上涨。其中，飞机制造价格上涨2.1%，工业机器人制造价格上涨0.8%，计算机整机制造价格上涨0.4%。

展望下阶段我国物价走势，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，应季果蔬供应总体充足，工业消费品价格总体稳定，服务价格同比涨幅或相对有限，综合这三个分类走势看，下阶段价格水平将保持基本平稳。

新华社北京9月9日电

(责编：王震、陈键)

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