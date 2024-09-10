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“南果北种”结硕果 增收致富有新路

陕西西安乡村振兴见闻

2024年09月10日09:15 | 来源：新华社
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新华社西安9月9日电（记者刘彤）“剪掉两个小花，保留一个长势壮的，这样，养分就集中在一个花骨朵上，长出的成品果就能更大、更甜。”9月上旬，在各类水果即将进入大规模采收前夕，陕西省西安市高陵区通远街道灰堆坡村村民王亮，也迎来了一年中最为繁忙的时刻。

2018年，在外从事工程作业多年的王亮，萌生了将火龙果等热带、亚热带水果“北迁”试种的想法。在西安市高陵区农业农村和林业局的帮助下，他从引进智能化种植系统入手，开始了“南果北种”的尝试。“火龙果是热带水果，藤蔓对土壤、湿度、温度等生长环境要求较高，夏季的抗高温干旱和冬季的耐低温防冻，是在北方种植火龙果必须解决的技术难题。在西北农林科技大学园艺学院专家的支持下，现在我不仅建起了育苗、果树大棚，也掌握了火龙果一年多茬收获的关键技术。8月上旬，我将今年的第一批果子售出后，便马不停蹄对果苗进行整枝、施肥；过不了多久，第二批果子又将进入集中收获期。”王亮说。

高陵区农业农村和林业局干部刘守超说，经过多年发展，目前高陵全区有100多座火龙果种植大棚，每年产量100多万斤。多元化的种植结构，拓宽了农民增收的新路径。

从灰堆坡村出发，往北一公里便是何村。由广西人潘学忠种植的百香果，也将进入丰收季。在大棚外，潘学忠正在加水稀释肥料，准备进行果树追肥。他介绍，每年9月上旬，是果实膨大期，每隔8到10天，必须进行一次磷钾肥的追施。北方地区土壤含水量低、蒸发速度快，需要控制好水肥浓度。追肥后，每两天还要锄一次草、浇一次水，保持百香果树通风通光、根系湿润、养分充足。

潘学忠说，在西北地区进行“南果北种”，需要克服更多的技术难关。“在高陵区农业农村和林业局农技专家的指导下，我通过施加秸秆、畜禽粪便等有机肥，将微碱性土壤改良成了适宜百香果生长的微酸性土壤；在国家电网高陵供电公司的帮助下，我不仅在大棚内加设了可以有效增加棚内积温的电加热系统，还加厚了大棚顶部，有效抵御北方寒冬。正是有了各方面的指导和支持，才有了百香果‘跨越’秦岭的成功种植。”

刘守超说，通过一项项的技术革新和突破，产量相当、甜度更佳的百香果已经在高陵试种成功。“如今，高陵全区百香果种植面积已扩大到150亩，年产值近千万元。通过‘南果北种’，我们还成功引进了芭乐、树葡萄等热带果树，形成了规模化的热带水果产业。目前，高陵全区水果种植面积达7000余亩，大棚1800余栋，年产值约3亿元，以热带水果为名片的农业园区‘乐游采摘’体验游玩路线，正成为高陵乡村休闲旅游新亮点。”

记者从西安市农业农村局了解到，近年来，西安先后建成了9个国家级水果标准园，42个省市级现代果业园区，扶持建设了109个市级标准果园和观光果园项目，火龙果、百香果、嘉宝果、沃柑等南方水果相继试种成功，成为带动农民持续、稳定增收的新兴业态。

(责编：王震、陈键)
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