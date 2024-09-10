原标题：雪山之下见“彩虹”

新华社拉萨9月9日电（记者王明玉 李宁）天地为幕，金色的青稞穗浪间，一条百米秀道蜿蜒其中。悠扬的琴声响起，30名藏族“阿佳”（藏语意为“大姐”）身穿色彩斑斓的氆氇服饰缓缓走来。雪山之下，这条秀道宛若一条独具民族特色的“彩虹”，展示着藏家儿女幸福的生活。

8日上午，一场氆氇时尚秀在西藏日喀则市江孜县班觉伦布村上演。氆氇是藏族群众用来制作藏式衣物的毛织品，其工艺迄今已有上千年历史。在上海援藏帮扶下，这项传统技艺如今已成为当地“阿佳”们的致富新途径，焕发出新的生机。

然而，江孜氆氇在几年前曾一度陷入发展危机：传统织机效率低，颜色品种单一，市场反响低迷，“阿佳”们辛辛苦苦做工一天，收入只有几十元。回忆起当时的情景，村里第一个开办氆氇合作社的手工艺人格桑卓玛，仍止不住叹气。

2022年，江孜氆氇被列入上海产业援藏项目，上海一家企业与江孜县签约手工工坊项目，格桑卓玛的合作社迎来了转机。“项目带来了新式织机，以前五六天才能织完一条，现在一天就能完成。”格桑卓玛拿起一条羊绒氆氇围巾说，“你摸摸，面料是不是很柔软？上海的工匠毫无保留地把现代编织技艺教给我们，现在氆氇的颜色更多，设计也更时尚，能卖两三千元呢。”

今年7月，上海浦东援藏建设的“阿佳格桑工坊”正式开放。这个占地约240平方米的工坊，如今已实现近30名当地藏族妇女在家门口就业，其中有12人每人每月收入达到4800元。

47岁的藏族妇女央金和她22岁的女儿次仁片多就在这里工作。“我从小身患疾病，生活难以自理，更别提工作赚钱了。”想起以前的日子，次仁片多红了眼眶，“阿妈天不亮就去村里打扫卫生，带我看病还要花很多钱……”

在上海对口帮扶项目支持下，去年10月，母女俩第一次去上海，学习氆氇编织技艺。“现在我两天就能织完一个氆氇玩偶，自己赚了钱，还减轻了家里的负担。”次仁片多笑着说，“现在我和阿妈每月收入加起来差不多有6000元。”

产业发展蒸蒸日上，精神面貌也随之改变：自立自强、勤劳奋斗成为“阿佳”们绘就致富画卷的新注脚。

在新式纺织机前，“阿佳”们哼着歌，娴熟地操作机器：手持线盒来回穿梭，两脚有规律地踩着踏板……在一双双巧手中，绚丽多彩的氆氇编织而成。

“‘阿佳’们每天一大早就来工坊上班，每年还会前往外地学习新技术。”工坊管理者央吉告诉记者，当地妇女逐渐认识到一技傍身的重要性。“‘阿佳’们希望传统氆氇工艺不断创新，被更多人知晓和喜爱。”

玩偶、围巾、披肩……在上海产业帮扶和“阿佳”们的共同努力下，江孜氆氇将传统技艺与现代设计相融合，为氆氇注入了时尚元素。目前，江孜氆氇系列产品已经在全国30余家线上线下门店亮相，并成功走出国门入驻国外品牌店。

天地辽阔，“彩虹”飞架沪藏，传递着两地“双向奔赴”的真挚情谊。根植于西藏文化沃土，富有民族特色的氆氇，正被上海援藏赋予更强的生命力，编织着藏家儿女彩虹般绚烂的美好未来。

(责编：王震、陈键)

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