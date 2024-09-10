方问禹

原标题：浙江嵊州：新能源装备产业积厚成势

比亚迪新能源动力电池生产基地、海威汽车零件制造等项目密集入驻、快速壮大，市域高新技术企业数量达到307家，新能源装备“万亩千亿”新产业平台产值规模突破300亿元……

近年来，浙江省嵊州市新能源、新材料、生命健康等新兴产业快速发展。其中，以比亚迪新能源动力电池生产基地为龙头，研发、制造、应用等环节快速集聚的新能源装备产业势头尤其强劲。

“嵊州速度”支撑新兴产业拔地而起。2021年8月，比亚迪股份有限公司总投资130亿元的动力电池项目落户嵊州。该项目一期从签约、拿地、开工到通线，仅用时285天，被企业点赞为“嵊州速度”。

聚焦招商引资“一号工程”，嵊州把投资项目落地当作“头等大事”。当地优化“链长制”招商模式，围绕政策优惠、资金扶持、项目审批等构建完善招商体系，接连招引动力电池、电机电控以及智能网联、无人驾驶等新能源产业项目。

浙江柯翔汽车部件有限公司专门生产车用内饰塑料件，近年随着业务规模扩张，企业场地不足难题越发凸显，兴建一座新工厂迫在眉睫。

“政府全面优化行政审批流程，还为企业新员工提供住房补贴、见习补贴、入职培训等，这显著降低了企业成本。”董事长许建斌表示，立足嵊州营商环境及其新能源产业链配套，企业将在新工厂投资引进先进的生产线和设备，以产品质效带动附加值提升。

嵊州市开发区（高新园区）招商办副主任张意介绍，为加速项目落地，嵊州的每个招商项目都会成立专班，并配有“盯引人”，企业遇到“操心事”能随时联系“盯引人”解决。

除了专班化运作机制，嵊州还组建“百亿产业基金”用于新能源装备产业等股权投资，并出台新能源汽车专项扶持政策。此外，“嵊利办”“馨服务”等政务服务逐渐形成品牌，受到企业广泛好评。

走进浙江海威汽车零件有限公司，宽敞的生产车间内有一排排挥舞着“机械臂”的智能机械设备。其中，一台重达7200吨的“大块头”智能压铸岛颇为醒目。

“有了这台机器，汽车后端车身制作时间从40-50分钟直接缩短至3分钟。”海威汽车总经理王建介绍说，原本后车身由约72个零部件拼接而成，现在能被一次性压铸成型。

记者了解到，这家企业历经5年高投入，在嵊州激发高端研发人才集聚效应，支撑汽车车身超大型结构件一体化压铸研发与量产。2024年上半年，海威汽车产值同比翻番，企业就此将在嵊州扩大投资50亿元。

吸引科创企业“落地”，要让科研人才“生根”。嵊州市委人才办相关负责人介绍，嵊州近年坚定推进科技创新与人才强市首位战略，深入实施人才强市“515X”工程，强化与高校合作对接，聚力引进高精尖人才，持续推进专业人才与项目对接。

去年10月，嵊州市出台《关于加快推进新能源装备产业高质量发展的实施意见》，提出扶持动力电池、新型储能装备、氢燃料电池等领域整机及其关键零部件生产企业高质量发展。此外，建设院士专家工作站、博士后工作站，培养氢能装备、电池材料等相关专业人才，为产业高质量发展夯实人才支撑。

目前，嵊州已拥有国家级科技企业孵化器1家、众创空间1家，国家级专精特新“小巨人”企业12家，高新技术企业307家；累计引育国家级领军人才46人、省级领军人才33人，申报入选浙江省领军型创新创业团队4个。

记者了解到，今年5月，嵊州市与比亚迪股份有限公司签署永久战略合作伙伴协议，比亚迪动力电池生产基地（二期）、华东区域汽车文化体验中心等项目正在快速推进中。在此引领下，总投资30亿元的汉嵙新材料复合铜（铝）制造项目、总投资20亿元的羽能新材料锂离子储能电池用补锂剂项目等新能源装备上下游配套项目也接连落户嵊州。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经