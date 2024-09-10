科技日报讯 （记者张晔）记者近日从国网江苏省电力有限公司（以下简称“国网江苏电力”）获悉，江苏电网最高用电负荷已达1.4706亿千瓦，同比增长11.3%。用电负荷创新高的背后，一系列新型电力系统创新应用在江苏落地，保障了企业和居民用电无忧，助力经济稳中有进。

新能源已成为江苏省内的重要电源。截至上半年，江苏新能源装机已超7600万千瓦，占该省装机比重超过40%。7月28日，江苏风光新能源发电出力创出历史纪录，最高达4413万千瓦，占当时全省发电出力比重为44.9%。

“从空间来讲，江苏的新型储能多位于苏北，用电却集中在苏南。苏南的用电高峰在白天，苏北的用电高峰却在夜间。所以新型储能就可以作为‘时空调节器’来发挥作用。”国网江苏电力调控中心调度运行处处长仇晨光介绍。

今年上半年，江苏新增超400万千瓦的电网侧新型储能并网，总装机规模达543万千瓦。7月以来，国网江苏电力组织了多次大规模省级电网新型储能集中调用，相当于新增一座可储存970万千瓦时电量的“超级充电宝”，最大可同时满足约3200万户居民一个小时的用电需求。

为了保障大电网的安全，国网江苏电力精密计算准确预测省内各类电源的上网电量，以及区外来电等情况，自动算出每个新型储能项目的充放电时间及充放电量、爬坡率等。

以8月7日为例，当日上午11时，国网江苏电力调控中心组织了一次大规模新型储能集中调用，省内57个新型储能电站、480万千瓦的新型储能从备用状态集中转为放电状态，释放出970万千瓦时的电量。

与此同时，国网江苏电力还充分发挥电动汽车等负荷资源的作用，在8月9日当天组织实施我国首次省域大规模车网互动应用，有效发挥了新能源汽车作为移动式电化学储能资源潜力。据统计，当天该省共有1277辆新能源汽车参与错峰充电，有效削峰电量达1.7万千瓦时，可满足2100户家庭1天的用电量。另外，还有37辆新能源汽车参与了9日晚8点至9点时段的反向放电，最大放电负荷达1047千瓦，能够满足周边小区209户居民的一小时用电需求，进一步支撑局部电网微平衡。

“预计到2030年，江苏新能源汽车保有量有望突破1000万辆，如果其中10%的车主自愿参与反向放电，可为电网提供超过100万千瓦的削峰填谷能力。”国网江苏电力营销部市场处处长阮文骏表示。

(责编：王震、陈键)

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