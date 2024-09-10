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《人工智能安全治理框架》1.0版发布

2024年09月10日09:27 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者崔爽 龙跃梅 叶青）9月9日，在2024年国家网络安全宣传周主论坛上，全国网络安全标准化技术委员会（以下简称“网安标委”）发布了《人工智能安全治理框架》1.0版。

　　据介绍，为贯彻落实《全球人工智能治理倡议》，网安标委研究制定了《人工智能安全治理框架》（以下简称《框架》）。《框架》以鼓励人工智能创新发展为第一要务，以有效防范化解人工智能安全风险为出发点和落脚点，提出包容审慎、确保安全，风险导向、敏捷治理，技管结合、协同应对，开放合作、共治共享等人工智能安全治理原则。《框架》按照风险管理理念，紧密结合人工智能技术特性，分析人工智能风险来源和表现形式，针对模型算法安全、数据安全和系统安全等内生安全风险，和网络域、现实域、认知域、伦理域等应用安全风险，提出相应技术应对和综合防治措施，以及人工智能安全开发应用指引。

　　网安标委秘书处主要负责人表示，《框架》1.0版的发布，对推动社会各方积极参与、协同推进人工智能安全治理具有重要促进作用，为培育安全、可靠、公平、透明的人工智能技术研发和应用生态，促进人工智能的健康发展和规范应用，提供了基础性、框架性技术指南，同时也有助于在全球范围推动人工智能安全治理国际合作，推动形成具有广泛共识的全球人工智能治理体系，确保人工智能技术造福于人类。

(责编：王震、陈键)
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