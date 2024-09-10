原标题：2024民爆文化建设活动在新疆喀什举办

9月5日至7日，工业和信息化部工业文化发展中心、新疆维吾尔自治区工业和信息化厅、中国爆破器材行业协会联合主办的“党建领航·共谱华章”2024民爆文化建设活动，在新疆维吾尔自治区喀什市举办。本次活动以“强化安全意识、守住安全底线、推动高质量发展”为宗旨，搭建具有全国影响力的民爆文化交流平台，促进民爆行业安全发展、高质量发展，助力西部大开发战略深入实施。

工业和信息化部安全生产司司长罗志坚、工业和信息化部安全生产司副司长匡佩远、新疆维吾尔自治区工业和信息化厅副厅长柳奇，及工业和信息化部工业文化发展中心主任何映昆等领导出席活动并发表讲话。此外，出席活动的还有中国爆破器材行业协会秘书长王忠茂。

民爆行业是保障国民经济建设和社会发展需要的重要基础性行业。匡佩远表示，全行业要提高政治站位，认真贯彻落实中央关于安全生产的要求，增强大局意识，坚持底线思维，以党建引领行业安全发展、高质量发展，以科技创新培育和发展新质生产力，加强民爆文化传播，讲好民爆企业故事，深化对外交流合作，打造具有国际竞争力的民爆品牌。

为推动民爆文化建设再上新台阶。何映昆表示，中心将在工业和信息化部安全生产司指导下，发挥工业文化国家级智库作用。他提出，要强化党建引领，推动民爆文化建设重大课题研究；加强载体建设，打造展示交流民爆文化的平台阵地；创新内容形式，推动民爆文化传播推广；促进品牌建设，助力民爆企业形象塑造和提升。

柳奇表示，新疆民爆行业在“十四五”期间快速发展，取得了显著成绩，将以此次活动为契机，继续秉承“安全第一、质量至上、创新驱动、绿色发展”的理念，推动民爆行业向更安全、更高质量、更可持续的方向发展。

活动分为民爆文化建设交流、民爆党建优秀案例分享、特色民爆文化品牌推广及特色文化交流汇演四个部分，全方位展示民爆行业在深化良好民爆文化建设、提升本质安全水平、助力乡村振兴以及推进新型工业化与乡村振兴深度融合等方面所取得的新成就。

活动期间，民爆行业党建理论研究学习小组共同发起“两个喀什倡议”，旨在进一步凝聚行业共识，在全行业兴起“抓党建促安全，提升现场安全管理水平”和“党建帮扶助力乡村振兴”热潮，推动民爆行业向更高层次、更宽领域发展。北京理工大学、南京理工大学、民爆行业标准化技术委员会等12家单位专家，就科技创新、安全发展、提升本质安全水平、科技成果转化、品牌建设、品牌国际化等内容作了精彩讲演。安徽江南化工股份有限公司、易普力股份有限公司、保利久联控股集团有限公司等7家企业分享了民爆党建优秀案例。

罗志坚在交流时提出，民爆行业积极落实加快推进新型工业化、发展新质生产力要求，在安全生产、科技创新、民爆文化建设等方面取得了一系列成果。全行业要坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立红线意识和底线思维，抓实抓细各项防范措施；要积极推动“两个喀什倡议”落地生根，做好“抓党建促安全，提升现场安全管理水平”“党建帮扶助力乡村振兴”工作，为“统筹推进新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴”作出民爆贡献。

(责编：董童、李源)

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