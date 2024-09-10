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前8个月我国货物贸易进出口增长6%

2024年09月10日13:40 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者王震）海关总署今日公布前8个月我国货物贸易进出情况。据海关统计，2024年前8个月，我国货物贸易（下同）进出口总值28.58万亿元人民币，同比（下同）增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.31万亿美元，增长4.6%；进口1.71万亿美元，增长2.5%；贸易顺差6084.9亿美元，扩大11.2%。

2024年前8个月我国进出口主要特点：

一、一般贸易进出口增长

前8个月，我国一般贸易进出口18.46万亿元，增长4.6%，占我外贸总值的64.6%。其中，出口10.82万亿元，增长8%；进口7.64万亿元，增长0.1%。同期，加工贸易进出口5.04万亿元，增长4.1%，占17.6%。其中，出口3.17万亿元，增长1.1%；进口1.87万亿元，增长9.9%。

此外，我国以保税物流方式进出口4.03万亿元，增长16.2%。其中，出口1.55万亿元，增长13.3%；进口2.48万亿元，增长18.1%。

二、对东盟、欧盟、美国、韩国进出口增长

前8个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为4.5万亿元，增长10%，占我外贸总值的15.7%。其中，对东盟出口2.69万亿元，增长13.1%；自东盟进口1.81万亿元，增长5.7%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为3.72万亿元，增长1.1%，占13%。其中，对欧盟出口2.44万亿元，增长2.9%；自欧盟进口1.28万亿元，下降2.1%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为3.15万亿元，增长4.4%，占11%。其中，对美国出口2.38万亿元，增长5%；自美国进口7789.3亿元，增长2.3%。韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为1.51万亿元，增长8%，占5.3%。其中，对韩国出口6876亿元，下降0.1%；自韩国进口8265.4亿元，增长15.8%。

同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口13.48万亿元，增长7%。其中，出口7.54万亿元，增长7.7%；进口5.94万亿元，增长6.1%。

三、民营企业、外资企业进出口增长

前8个月，民营企业进出口15.74万亿元，增长10.5%，占我外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.3个百分点。其中，出口10.62万亿元，增长9.8%，占我出口总值的64.6%；进口5.12万亿元，增长11.9%，占我进口总值的42.2%。同期，外商投资企业进出口8.4万亿元，增长1.5%，占我外贸总值的29.4%。其中，出口4.53万亿元，增长1.8%；进口3.87万亿元，增长1.1%。国有企业进出口4.37万亿元，下降0.1%，占我外贸总值的15.3%。其中，出口1.27万亿元，增长2.6%；进口3.1万亿元，下降1.1%。

四、机电产品占出口比重近6成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路、汽车和手机出口增长

前8个月，我国出口机电产品9.72万亿元，增长8.8%，占我出口总值的59.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件 9423.8亿元，增长11.6%；集成电路7360.4亿元，增长24.8%；汽车5408.4亿元，增长22.2%；手机5143.7亿元，增长0.5%。同期，出口劳密产品2.8万亿元，增长4.2%，占17%。其中，服装及衣着附件7443.9亿元，增长1%；纺织品6616亿元，增长5.8%；塑料制品4979.5亿元，增长9%。出口农产品4632亿元，增长4.4%。

此外，出口钢材7057.5万吨，增加20.6%；成品油4000.4万吨，减少5.8%；肥料1971.3万吨，增加4.4%。

五、铁矿砂、煤和天然气进口量增加，原油进口量减少

前8个月，我国进口铁矿砂8.15亿吨，增加5.2%，进口均价（下同）每吨811.5元，上涨3.6%；原油 3.67亿吨，减少3.1%，每吨4318元，上涨7.3%；煤3.42亿吨，增加11.8%，每吨709.6元，下跌12.8%；天然气8712.8万吨，增加12.3%，每吨3484.7元，下跌7.6%；大豆7047.8万吨，增加2.8%，每吨3630.9元，下跌15.1%；成品油 3250.6万吨，增加6.2%，每吨4399.6元，上涨9.2%。此外，进口初级形状的塑料1922万吨，增加0.4%，每吨1.08万元，下跌0.5%；未锻轧铜及铜材361.5万吨，增加3%，每吨6.72万元，上涨10.2%。

同期，进口机电产品4.49万亿元，增长10.4%。其中，集成电路3580亿个，增加14.8%，价值1.74万亿元，增长14%；汽车47.8万辆，减少1.8%，价值1936.1亿元，下降6.6%。

(责编：王震、吕骞)
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