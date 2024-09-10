人民网北京9月10日电 （记者王震）海关总署今日发布数据显示，前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币，同比增长6%，其中集成电路、汽车出口大增，分别增长24.8%、增长22.2%。

数据显示，前8个月，我国出口机电产品9.72万亿元，增长8.8%，占我出口总值的59.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件 9423.8亿元，增长11.6%；集成电路7360.4亿元，增长24.8%；汽车5408.4亿元，增长22.2%；手机5143.7亿元，增长0.5%。同期，出口劳密产品2.8万亿元，增长4.2%，占17%。其中，服装及衣着附件7443.9亿元，增长1%；纺织品6616亿元，增长5.8%；塑料制品4979.5亿元，增长9%。出口农产品4632亿元，增长4.4%。

(责编：王震、吕骞)

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