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8月中国快递发展指数报告发布

2024年09月10日14:09 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局测算，2024年8月中国快递发展指数为407，同比提升12.6%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为510.1、603.6和221.6，同比分别提升27.2%、5.3%和6.5%，发展趋势指数为64.3。8月，快递市场运行良好，网络建设有序推进，服务质量有所改善，无人技术加快应用，跨境服务能力稳步提升。

8月，快递发展规模指数为510.1，同比提升27.2%。从分项指标看，预计8月快递业务量将同比增长19%左右，业务收入将同比增长11%左右。8月，快递企业积极应对汛期挑战，加大资源要素投入，保障行业安全运行，市场规模稳步增长。中上旬，行业运行较为平稳，在“七夕节”促销带动下，市场规模小幅增长，单日最高业务量超4.6亿件。下旬，随着开学季的到来，文具购买与行李寄递需求有所上升，日均业务量增长至4.8亿件。

8月，快递服务质量指数为603.6，同比提升5.3%。从分指标看，快递服务公众满意度预计为83.6分，同比提升0.8分。重点地区72小时妥投率预计为85.3%，同比提升0.9个百分点。8月，行业持续提升服务时效，升级客户体验，服务质量有所改善。一是供应链服务更综合。快递企业积极发挥数智化优势，深入服务制造企业，提升市场需求预判准确性，优化仓网布局，推动BC同仓、正逆一体，通过数据驱动、产销协同，打造一体化供应链解决方案，为文创、美妆、服装、饮品等领域商家量身打造，为企业精准营销、降本增效提供有效助力。二是寄递服务更高效。快递企业通过加大运力投入、增加航空直飞线路、在部分地区创新集运模式、推广“直通分拣”模式等方式，稳步提升服务时效，丰富寄递产品体系，为消费者带来更灵活高效的服务体验。三是末端服务更便捷。为便利社区生活，快递企业在沈阳、武汉等地建设社区服务站，向居民提供家电安装、维修、清洗以及家电家居以旧换新、快递取送等系列便民服务。

8月，快递发展能力指数为221.6，同比提升6.5%。一是基础保障能力有所加强。快递企业在郑州、海口建设航空枢纽，升级晋城、深圳、呼和浩特等地区转运中心，枢纽网络建设持续推进，自动化作业水平不断提高。二是寄递运输能力稳步提升。在航空运输方面，行业自有航空公司新开通“乌鲁木齐=布达佩斯”“鄂州=仁川”等全货机国际航线，航空寄递网络辐射范围逐步扩大。在无人运输方面，快递企业积极开展无人机研发，发布大载重长航程无人机规划。陆续在鄂尔多斯、平凉、青岛等地投用无人车，进一步促进末端服务降本增效、节能减排。三是跨境服务优化升级。快递企业推出中国至日韩、泰国与越南等地的集运线路，为商家提供打包直寄等便捷、经济的跨境服务。强化欧洲海外仓服务能力，满足奥运期间反向海淘需求。快递企业开通大湾区进口电商快线，香港至江浙沪最快可实现次日达。

8月，发展趋势指数为64.3。9月，行业在中秋假日经济带动下，预计仍将保持良好发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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