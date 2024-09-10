人民网北京9月10日电 （焦磊）养老照护、旅游餐饮、娱乐休闲……服务消费与老百姓的日常生活息息相关，直接关系到亿万群众的获得感和幸福感。近年来，我国持续完善服务业发展政策体系，加快促进重点领域服务业高质量发展，不断满足产业转型升级和人民美好生活需要。

发展服务消费是一项长期性、系统性的工作，提升供给质量是关键。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对完善发展服务业体制机制作出了重要部署，并提出全面实施跨境服务贸易负面清单，推进服务业扩大开放综合试点示范，鼓励专业服务机构提升国际化服务能力。

商务部外资司副司长孟华婷日前表示，将进一步推动服务业扩大开放，加大增值电信、医疗健康、数字经济、文旅、交通、商业航天及特色消费、时尚消费等新兴领域的开放创新力度。

业内专家认为，推动放宽服务业市场准入，可以提供更多高品质、差异化供给，有效激发经营主体活力，增强国内国际两个市场两种资源的联动效应，形成多元化、多层级的服务消费体系，助力经济高质量发展。

以医疗健康领域为例，近日，商务部等三部门印发通知，表示拟在医疗领域开展扩大开放试点工作。

在生物技术领域，自通知印发之日起，在中国（北京）自由贸易试验区、中国（上海）自由贸易试验区、中国（广东）自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。所有经过注册上市和批准生产的产品，可在全国范围使用；在独资医院领域，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

对于相关服务业领域的开放，中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，吸引国际先进的管理经验和技术，有助于提升国内服务业的整体水平。他举例，外资医疗机构的进入，可能带来先进的医疗技术和服务模式，推动国内医疗行业的创新发展。同时，这些领域的开放将促使国内从业者不断提升服务质量和技术水平，多元化竞争也将有助于降低服务价格，提升消费者的福利。

“市场准入是经济活动的第一道门槛，要推动市场准入限制不断放宽，推动各类资源要素顺畅流动，积极营造更加广阔的市场空间。”国家发改委相关负责人在日前举行的国新办新闻发布会上表示，要实施宽进严管，放开充分竞争领域准入，大幅减少对经营主体的准入限制。要有序放宽服务业准入限制，对不涉及国家安全、社会稳定，可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务业行业领域逐步取消准入限制。

针对当前服务业供给质量不优、消费潜力待挖、国际竞争力不强等问题，商务部相关负责人表示，下一步，将着重做好以下几方面工作：持续放宽服务业准入限制，优化经营主体准入环境，清理不合理的准入限制和违规设置的准入障碍；加快构建优质高效服务业新体系，推动服务业供需更加适配，促进服务消费高质量发展，优化服务供给，提升服务品质，丰富消费场景，培育服务消费新增长点；进一步推动先进制造业和现代服务业深度融合，聚焦重点环节，分领域推进生产性服务业高质量发展，提升面向制造业的专业化、社会化、综合性服务能力；做强做精服务品牌，培育具有国际竞争力的生产性服务业品牌，打造服务质量好、创新动能足、带动作用强的服务业品牌，以品牌建设带动服务消费市场新增量，释放消费新潜力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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