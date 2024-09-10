人民网北京9月10日电 （记者任妍）9月9日，2024国际版权论坛在江西省景德镇市开幕。论坛由中国国家版权局、世界知识产权组织主办，江西省版权局、景德镇市人民政府承办，以“版权与创意产业推动可持续发展”为主题，旨在贯彻落实创新驱动发展战略，推动版权产业高质量发展，以版权助力文明交流互鉴，推动全球文化繁荣。

据介绍，中国政府高度重视知识产权保护工作，大力支持版权事业发展，作出一系列重大部署，中国版权事业实现突破性进展、取得历史性成就，版权治理体系更加完善、版权创新创造活力空前迸发、参与全球版权治理不断深入。

论坛期间，与会嘉宾表示，版权是知识产权的重要组成部分和核心领域之一，要以版权保护为民族文化传承发展提供保障，以版权运用为高质量可持续发展激发活力，以版权国际交流合作推动不同文明和合共生。

论坛为期两天，包括“版权保护促进传统文化传承创新：政策与措施”“人工智能在内容创作中的应用：机遇与挑战”“版权制度保障文化获得感和参与度：保护与限制”“知识经济时代的版权集体管理：现状与展望”“版权在创意产业可持续发展中的作用：举措与成效”五个主题论坛。此外，会上还启动了2024年民间文艺版权保护与促进试点工作。

(责编：孙红丽、吕骞)

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