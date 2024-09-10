原标题：预赔付1500万元！中国太保加速推进台风“摩羯”灾后恢复工作

受“摩羯”台风影响，9月6日起，海南、广东等沿海地区持续出现极端强降雨天气。面对台风灾害，中国太保高度重视，全力开展保险理赔服务，坚持“应赔尽赔、能赔快赔、合理预赔”，助力企业尽快恢复生产生活，切实维护人民群众生命财产安全。

文昌市某新能源有限公司为中国太保旗下中国太保产险常年服务的某央企集团下属企业，该企业投保的光伏电厂在此次灾害中受损严重；与此同时，海口某重要客户为海南自贸港的空中门户和服务窗口，受台风“摩羯”影响，设备、车辆和在建工程均受不同程度影响。接到报案后，中国太保产险总分联动，分别与客户总部和下属企业联系了解受损情况，第一时间启动快速绿色通道，先期完成预赔付1500万元，帮助客户尽快恢复生产。

大灾面前，中国太保全力以赴践行“人民至上、生命至上”，科技赋能运用新技术、新手段，快速开展全面查勘，积极推进案件处理，持续做好台风灾害后续各项保险理赔服务工作，帮助受灾群众和企业尽快恢复灾后生产生活。

(责编：曹淼、李源)

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