据国家开发银行消息，日前，该行印发《国家开发银行关于做好科技金融大文章的行动方案》（以下简称《行动方案》）。根据《行动方案》，国开行将加大科技创新贷款投放，大力支持关键核心技术攻关、科技龙头企业基础研究与应用研发、科技信息基础设施建设，助力高水平科技自立自强。

国开行将围绕新质生产力支持重点产业链布局，大力支持新一代信息技术、新材料、新能源汽车、集成电路等战略性新兴产业发展壮大；助推未来产业创新发展，助力突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用；助力机械、钢铁、有色、化工等传统产业应用科技创新成果，实施技术改造和设备更新，推进高端化、智能化、绿色化转型升级。加强投贷联动，发挥好国开行管理的国家产业投资基金和专业投资平台作用，进一步加大对基础性、战略性、先导性领域投资力度，打造耐心资本，助力解决企业初创期“钱多本少”“苦乐不均”的问题。

国家开发银行产业与科创业务部总经理彭忠介绍，今年以来，国开行加大工作推动力度，根据科技型企业成长周期特点，推广适应科技型企业需求的中长期信贷产品，围绕科技创新重点领域精准发力，助力深入实施创新驱动发展战略。召开高质量发展科技金融服务新质生产力工作推进会，推动全行切实把思想和行动统一到党中央对因地制宜发展新质生产力的决策部署上来，准确把握工作原则，进一步深化政银企合作，推动重大项目落地，提升服务质效，强化支持保障，积极探索科技金融服务新模式、新路径，奋力书写科技金融大文章，聚力打造金融向“新”力。今年1至8月，国开行发放科技创新和基础研究专项贷款超过400亿元，重点支持了新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、基础软件、科研仪器等领域。

国开行陕西分行围绕服务西安综合性国家科学中心和具有全国影响力的科技创新中心建设，融资支持西安科学园项目，助力当地携手中科院相关科研机构，推动先进阿秒光源激光设施、高精度地基授时系统、长短波授时系统等大科学装置配套，以及科学中心创新基地、新一代信息技术产研平台等基础设施建设，聚力打造集基础研究、应用研究、成果转化、产业化为一体的重大科技创新聚集区。

国开行北京分行围绕服务国家数据基础设施建设运营，融资支持算力基础设施建设“国家队”和主力军中国电信天翼云开展基于“云数智”平台的一体化技术与产品研发，以及京津冀、上海、新疆、辽宁等节点资源池建设，助推加快构建全国一体化算力网。

国开行江苏分行融资支持徐工集团实施“智改数转”工程，对采购—研发—生产—销售—产品售后全产业链、全生命周期经营活动进行数字化改造升级，有效打通数据资产化路径，提升企业整体研发能力和生产效率，助力进一步提高产品质量，节约经营成本，实现降本增效。

彭忠表示，国开行将深化政银企合作，进一步完善全生命周期科技金融服务，强化投贷协同，深入实施专项金融服务行动，持续加大对科技创新和现代化产业体系建设的中长期投融资支持，为因地制宜发展新质生产力，加快建设科技强国提供更加优质的金融服务。

(责编：曹淼、李源)

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