9月10日，中信银行在霍尔果斯举办“自贸全球 有信天下”——支持共建“一带一路”暨走进新疆霍尔果斯自贸片区论坛。中信银行党委副书记、行长刘成出席论坛并致辞，党委委员、副行长吕天贵，总分行相关负责人出席论坛。论坛由江苏援伊·苏州援疆组协办，新疆维吾尔自治区人民政府、伊犁州人民政府、霍尔果斯市人民政府、全国各行业30多家“走出去”国有及民营龙头企业代表受邀现场参加论坛。

刘成表示，中信银行始终积极助力中资企业“走出去”、参与高质量共建“一带一路”，并以全球视野发挥跨境综合金融服务优势，为推进金融高水平对外开放、推动金融强国建设贡献中信力量。

伊犁州党委副书记、人民政府党组书记、州长叶尔夏提·吐尔逊拜表示，随着共建“一带一路”的纵深推进，特别是新疆自贸试验区的成立，为新疆和伊犁州带来更多发展机遇，希望通过此次论坛，进一步增进共识，提出更多创新性的新思路、新举措，为助推中国—中亚区域经济高质量发展提供更强智力支持。

会上，与会代表立足双循环发展格局，结合贸易开放政策，对依托新疆自贸区政策把握“走出去”投融资发展机遇进行了探讨和展望。霍尔果斯管委会对自贸片区金融创新及边贸政策进行了深入解析；中信银行专家对跨境金融服务方案及全球重点市场的最新动态进行解读；中信证券智库专家对宏观经济及企业出海机遇进行解读；中信银行在哈萨克斯坦附属机构——阿尔金银行围绕助力共建“一带一路”服务方案进行讲解。企业代表纷纷表示，政府有引导政策，企业有发展信心，中信银行有服务能力，三方携手共赢，必将推动高质量发展再上新台阶。

一直以来，中信银行坚持“价值创造”和“创新引领”，一方面紧抓机遇，在自贸区金融改革新政策推动、外贸新业态等领域引领创新；另一方面深入梳理客户场景化需求，打造“信外汇+”跨境金融综合服务体系，力争成为客户首选的外汇服务银行。面向未来，中信银行将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，以打造“领先的财富管理银行、领先的综合融资银行、领先的交易结算银行、领先的外汇服务银行、领先的数字化银行”为发展方向，强化高质量金融服务，坚定不移走好中国特色金融发展之路。

(责编：董童、李源)

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