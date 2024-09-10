商务部：我国服务贸易正处于创新提升发展的重要机遇期
人民网北京9月10日电 （记者孙红丽）日前，国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。商务部部长助理唐文弘10日在国务院政策例行吹风会上表示，当前，我国服务贸易正处于创新提升发展的重要机遇期。《意见》的出台实施，将进一步提高我国服务领域开放水平，促进各类创新要素跨境便利流动；进一步激发各领域创新动能，拓宽服务贸易发展空间；进一步完善促进政策和促进体系，优化服务贸易发展环境。
唐文弘介绍，相对于货物贸易而言，服务贸易还是一个比较新的领域，增长的空间也比较大。1982年我国服务贸易总额只有40多亿美元，到2023年服务贸易总额已经达到了9331亿美元，增长到233倍。从改革开放带动服务贸易起步发展，到加入世界贸易组织后，中国全面履行入世承诺，加快服务业对外开放，服务贸易管理体制和促进体系逐步建立起来，服务贸易规模也开始快速增长，逐步跻身世界服务贸易大国行列。中国服务出口和服务进口占世界的比重，分别由入世之初的2.2%和2.6%，提升到2023年的4.8%和7.5%。
党的十八大以来，我国着力加强服务贸易顶层设计，完善服务贸易发展平台载体，深化服务领域对外开放，拓展服务贸易国际合作，积极参与国际规则制定，推动服务贸易迈向高质量发展阶段，贸易规模稳步扩大，结构持续优化，国际竞争力不断增强。2012—2023年，以美元统计，中国服务贸易年均增速6.2%，高于全球平均增速和我国同期货物贸易增速。知识密集型服务贸易占服务贸易总额的比重提升至41.4%，其中，知识密集型服务出口占比提升至57.5%，出口竞争力和“含金量”都不断提高。
“商务部将会同各部门、各地方，以贯彻落实《意见》为契机，持续以高水平开放推进服务贸易高质量发展，推动实现服务贸易规模增长、结构优化，进出口更加均衡发展，整体竞争力明显增强，服务贸易自由化便利化水平大幅提升，政策和制度环境全面优化。”唐文弘说。
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