人民网北京9月10日电 （记者杨曦）据国务院国资委消息，9月6日，国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，贯彻落实党中央、国务院决策部署，分析装备制造、能源资源、生物医药、冶金矿产等行业中央企业经济运行情况，听取企业下一步工作安排及意见建议，帮助协调解决实际困难，研究推进提质增效防风险、全力以赴实现高质量稳增长工作措施。国务院国资委党委书记、主任张玉卓出席会议并讲话。国务院国资委党委委员、副主任袁野主持会议。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓指出，今年以来，各企业准确研判行业发展趋势，扎实开展提质增效专项行动、价值创造行动，把抓好巡视整改作为重大政治任务，以整改带发展，推动各项工作取得明显成效，值得充分肯定。国务院国资委将针对企业反映的问题、提出的建议，分类梳理研究，建立工作台账，完善政策措施，帮助企业解决实际困难，培育壮大新兴产业，加快向高质量、高效率、可持续的发展方式转变。

张玉卓强调，要要紧盯全年目标不放松，进一步加强宏观经济形势和行业趋势研判，及时优化经营策略，拓增量、挖潜力，抢抓经营效益，提升持续创新能力和价值创造能力。要深化企业改革，把提升国有企业战略功能价值放在优先位置，推动业务布局优化和结构调整，健全企业推进原始创新制度安排，不断激发企业生机活力。要持续深化提质增效，加强现金流管理，深化“两金”管控和亏损治理，深化精益化、精细化管理，推进全产业链、全价值链降本节支，增强经营创现能力和资本积累积聚能力。要坚决守住风险底线，加强企业内控体系建设，强化负债规模和资产负债率双重管控，不断提升风险监测和防范化解能力。要从严从实抓好巡视整改，硬碰硬、实打实，以具体问题的彻底根治，推动经营管理水平上台阶。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经