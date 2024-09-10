8月我国新能源汽车产销量同比两位数增长
2024年09月10日16:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会（以下简称中汽协）获悉，8月份，我国新能源汽车产销量同比两位数增长。
数据显示，8月，新能源汽车产销量分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。
今年1至8月，新能源汽车产销分别完成700.8万辆和703.7万辆，同比分别增长29%和30.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的37.5%。
在出口方面，8月，新能源汽车出口11万辆，同比增长22%；1至8月，新能源汽车出口81.8万辆，同比增长12.6%。
中汽协表示，自7月25日国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》以来，汽车报废更新补贴力度得到加码，8月日均报废更新补贴申请量破万。部分省市也出台了置换更新政策，市场消费热情被进一步激发，尤其是新能源汽车表现强劲，推动了汽车产销环比增长。
(责编：王连香、吕骞)
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